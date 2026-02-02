Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области задержали поджигателей сотовой вышки
15:39 02.02.2026
В Ленинградской области задержали поджигателей сотовой вышки
Двоих молодых людей задержали в Ленинградской области за поджог вышки сотовой связи после общения в мессенджере с неизвестным, который обещал им 500 долларов,... РИА Новости, 02.02.2026
Происшествия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Ломоносовский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ленинградской области задержали поджигателей сотовой вышки

Задержаны петербуржцы, согласившиеся за $500 поджечь сотовую вышку в Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Двоих молодых людей задержали в Ленинградской области за поджог вышки сотовой связи после общения в мессенджере с неизвестным, который обещал им 500 долларов, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Сообщение о возгорании вышки связи, расположенной вблизи трассы А120 у деревни Черемыкино, поступило в полицию Ломоносовского района Ленобласти в ночь на 2 февраля.
«
"На место незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые при обходе территории обнаружили и задержали двоих прятавшихся в лесу молодых людей. У задержанных полицейские обнаружили лом и мобильные телефоны. Оба были доставлены в отдел полиции. Задержанными оказались двое жителей Приморского района Петербурга", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в ходе опроса они пояснили, что в одном из мессенджеров с ними на связь вышел неизвестный, который предложил за 500 долларов совершить поджог вышки связи.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также поверяется причастность молодых людей к другим эпизодам противоправной деятельности.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025-2026 годах
14 января, 13:38
 
Происшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
