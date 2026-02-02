https://ria.ru/20260202/yuzhnaya-osetiya-2071784450.html
В КГБ Южной Осетии сообщили о гражданке Грузии, собиравшей данные о России
В КГБ Южной Осетии сообщили о гражданке Грузии, собиравшей данные о России - РИА Новости, 02.02.2026
В КГБ Южной Осетии сообщили о гражданке Грузии, собиравшей данные о России
Комитет государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии сообщил, что выдворенная из республики в конце декабря гражданка Грузии Тамара Меаракишвили собирала... РИА Новости, 02.02.2026
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости.
Комитет государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии сообщил
, что выдворенная из республики в конце декабря гражданка Грузии Тамара Меаракишвили собирала информацию о российских политиках и военнослужащих, а также местах их дислокации и передвижения военной техники.
Югоосетинское агентство "Рес" со ссылкой на генпрокуратуру республики сообщило 31 декабря 2025 года, что Меаракишвили была выдворена из Южной Осетии
. Ранее она была задержана правоохранительными органами Южной Осетии по подозрению в шпионаже на территории республики и за рубежом в пользу Грузии
.
"На первоначальном этапе своей подрывной деятельности она по заданию кураторов осуществляла сбор и передачу сведений, представляющих угрозу Республики Южной Осетии и Российской Федерации. Меаракишвили Т.А. передавала сведения в отношении политиков, сотрудников правоохранительных органов, российских военнослужащих, места их дислокации и передвижения российской военной техники", - говорится в публикации на сайте комитета.
По данным ведомства, Меаракишвили также внедрилась в органы власти и управления, законодательный орган и правоохранительные структуры республики. Кроме того, как утверждается, она неоднократно выезжала на проводимые неправительственными организациями за рубежом тренинги и семинары, на которых "она якобы представляла югоосетинскую сторону, искажая сведения о внутриполитических процессах Южной Осетии, тем самым дискредитируя суверенитет и независимость югоосетинского государства".