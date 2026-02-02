В КГБ Южной Осетии сообщили о гражданке Грузии, собиравшей данные о России

"На первоначальном этапе своей подрывной деятельности она по заданию кураторов осуществляла сбор и передачу сведений, представляющих угрозу Республики Южной Осетии и Российской Федерации. Меаракишвили Т.А. передавала сведения в отношении политиков, сотрудников правоохранительных органов, российских военнослужащих, места их дислокации и передвижения российской военной техники", - говорится в публикации на сайте комитета.

По данным ведомства, Меаракишвили также внедрилась в органы власти и управления, законодательный орган и правоохранительные структуры республики. Кроме того, как утверждается, она неоднократно выезжала на проводимые неправительственными организациями за рубежом тренинги и семинары, на которых "она якобы представляла югоосетинскую сторону, искажая сведения о внутриполитических процессах Южной Осетии, тем самым дискредитируя суверенитет и независимость югоосетинского государства".