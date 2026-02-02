Рейтинг@Mail.ru
В КГБ Южной Осетии сообщили о гражданке Грузии, собиравшей данные о России - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 02.02.2026 (обновлено: 18:36 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/yuzhnaya-osetiya-2071784450.html
В КГБ Южной Осетии сообщили о гражданке Грузии, собиравшей данные о России
В КГБ Южной Осетии сообщили о гражданке Грузии, собиравшей данные о России - РИА Новости, 02.02.2026
В КГБ Южной Осетии сообщили о гражданке Грузии, собиравшей данные о России
Комитет государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии сообщил, что выдворенная из республики в конце декабря гражданка Грузии Тамара Меаракишвили собирала... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T18:35:00+03:00
2026-02-02T18:36:00+03:00
в мире
южная осетия
грузия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149075/08/1490750817_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_8b0cedba166f2c4948feb3aa7cdae223.jpg
https://ria.ru/20260121/fsb-2069233233.html
южная осетия
грузия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149075/08/1490750817_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_c0a9b4046e5eeb3b706b6c196a7f5953.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная осетия, грузия, россия
В мире, Южная Осетия, Грузия, Россия
В КГБ Южной Осетии сообщили о гражданке Грузии, собиравшей данные о России

КГБ Южной Осетии: гражданка Грузии собирала информацию о России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаг Южной Осетии
Флаг Южной Осетии - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаг Южной Осетии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Комитет государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии сообщил, что выдворенная из республики в конце декабря гражданка Грузии Тамара Меаракишвили собирала информацию о российских политиках и военнослужащих, а также местах их дислокации и передвижения военной техники.
Югоосетинское агентство "Рес" со ссылкой на генпрокуратуру республики сообщило 31 декабря 2025 года, что Меаракишвили была выдворена из Южной Осетии. Ранее она была задержана правоохранительными органами Южной Осетии по подозрению в шпионаже на территории республики и за рубежом в пользу Грузии.
"На первоначальном этапе своей подрывной деятельности она по заданию кураторов осуществляла сбор и передачу сведений, представляющих угрозу Республики Южной Осетии и Российской Федерации. Меаракишвили Т.А. передавала сведения в отношении политиков, сотрудников правоохранительных органов, российских военнослужащих, места их дислокации и передвижения российской военной техники", - говорится в публикации на сайте комитета.
По данным ведомства, Меаракишвили также внедрилась в органы власти и управления, законодательный орган и правоохранительные структуры республики. Кроме того, как утверждается, она неоднократно выезжала на проводимые неправительственными организациями за рубежом тренинги и семинары, на которых "она якобы представляла югоосетинскую сторону, искажая сведения о внутриполитических процессах Южной Осетии, тем самым дискредитируя суверенитет и независимость югоосетинского государства".
Ликвидация спецслужбами террориста в Уфе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Уфе
21 января, 09:50
 
В миреЮжная ОсетияГрузияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала