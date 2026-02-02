Рейтинг@Mail.ru
Япония смогла успешно поднять редкоземельные илы с большой глубины - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:58 02.02.2026 (обновлено: 06:01 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/yaponiya-2071616500.html
Япония смогла успешно поднять редкоземельные илы с большой глубины
Япония смогла успешно поднять редкоземельные илы с большой глубины - РИА Новости, 02.02.2026
Япония смогла успешно поднять редкоземельные илы с большой глубины
Японские эксперты смогли успешно поднять редкоземельные илы с глубины шесть тысяч метров в исключительной экономической зоне страны в районе острова Минамитори, РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T05:58:00+03:00
2026-02-02T06:01:00+03:00
в мире
япония
тихий океан
токио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156071/57/1560715706_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d12cf20e58cb5e248234be80f5851a6d.jpg
https://ria.ru/20260128/arktika-2070677937.html
https://ria.ru/20251112/putin-2054532482.html
япония
тихий океан
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156071/57/1560715706_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf0b0d2be341cac1bdb9790f1b1fe0b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, тихий океан, токио
В мире, Япония, Тихий океан, Токио
Япония смогла успешно поднять редкоземельные илы с большой глубины

В Японии подняли редкоземельные илы с глубины шесть тысяч метров

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета
Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 2 фев - РИА Новости. Японские эксперты смогли успешно поднять редкоземельные илы с глубины шесть тысяч метров в исключительной экономической зоне страны в районе острова Минамитори, сообщил министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Ёхэй Мацумото.
"Сегодня поступила информация о том, что с использованием исследовательского судна "Тикю" удалось поднять редкоземельный ил с глубины шесть тысяч метров", - написал Мацумото на своей странице в соцсетях, уточнив также, что подробный пресс-релиз от Агентства по морским и земным наукам и технологиям Японии (JAMSTEC) ожидается 3 февраля.
Арктика - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В РАНХиГС назвал условие для производства редкоземельных металлов в Арктике
28 января, 04:37
Научно-исследовательское судно "Тикю" вышло 12 января из порта Симидзу и с конца месяца вело работы в восточной части Тихого океана. Оно должно прибыть обратно в порт 14 февраля.
Необитаемый остров Минамитори является самым восточным островом Японии. Административно он относится к Токио и используется силами самообороны.
Проект по добыче редкоземельных илов с большой глубины рассматривается как часть усилий Японии по диверсификации источников редкоземельных элементов, критически важных для высокотехнологичных отраслей промышленности.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения в режиме видеоконференции к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Путин сообщил о планах по добыче редкоземельных металлов с Казахстаном
12 ноября 2025, 16:42
 
В миреЯпонияТихий океанТокио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала