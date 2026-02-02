Япония смогла успешно поднять редкоземельные илы с большой глубины

ТОКИО, 2 фев - РИА Новости. Японские эксперты смогли успешно поднять редкоземельные илы с глубины шесть тысяч метров в исключительной экономической зоне страны в районе острова Минамитори, сообщил министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Ёхэй Мацумото.

"Сегодня поступила информация о том, что с использованием исследовательского судна "Тикю" удалось поднять редкоземельный ил с глубины шесть тысяч метров", - написал Мацумото на своей странице в соцсетях, уточнив также, что подробный пресс-релиз от Агентства по морским и земным наукам и технологиям Японии (JAMSTEC) ожидается 3 февраля.