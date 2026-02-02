https://ria.ru/20260202/vzyatka-2071752961.html
Суд отобрал имущество у экс-замглавы Дмитровского округа Подмосковья
Суд отобрал имущество у экс-замглавы Дмитровского округа Подмосковья - РИА Новости, 02.02.2026
Суд отобрал имущество у экс-замглавы Дмитровского округа Подмосковья
Суд отобрал недвижимость и машины на 65 миллионов рублей у экс-замглавы Дмитровского округа Подмосковья Алексея Ионова, обвиняемого в получении взятки, сообщает РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T16:32:00+03:00
2026-02-02T16:32:00+03:00
2026-02-02T16:42:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
https://ria.ru/20260131/sud-2071454361.html
https://ria.ru/20260129/vzyatka-2071099559.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Суд отобрал имущество у экс-замглавы Дмитровского округа Подмосковья
Экс-замглавы Дмитровского округа Подмосковья лишился имущества по делу о взятке
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Суд отобрал недвижимость и машины на 65 миллионов рублей у экс-замглавы Дмитровского округа Подмосковья Алексея Ионова, обвиняемого в получении взятки, сообщает региональная прокуратура.
"Прокуратура Московской области
провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в отношении бывшего заместителя главы Дмитровского городского округа Алексея Ионова... В этой связи прокуратура области в судебном порядке потребовала обратить имущество экс-чиновника и аффилированных с ним лиц в доход государства. Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме, в доход Российской Федерации обращено имущество общей стоимостью 65 миллионов рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале
.
Отмечается, что на денежные средства, законность происхождения которых члены семьи подтвердить не смогли, были приобретены три квартиры в жилом комплексе в Бутырском районе Москвы
, два машино-места на паркинге, одно нежилое помещение и два автомобиля.
В сентябре 2025 года Ионов уволен с занимаемой должности в связи с утратой доверия, добавила прокуратура.
Как ранее заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела, чиновник частично признал вину, за получение взятки в особо крупном размере ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. По делу также проходят начальник отдела рекламы МКУ "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления" Сергей Зыков и два сотрудника оператора рекламы. В зависимости от роли им вменяется дача или получение взятки в особо крупном размере.