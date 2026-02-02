Рейтинг@Mail.ru
16:32 02.02.2026 (обновлено: 16:42 02.02.2026)
Суд отобрал недвижимость и машины на 65 миллионов рублей у экс-замглавы Дмитровского округа Подмосковья Алексея Ионова, обвиняемого в получении взятки
Суд отобрал имущество у экс-замглавы Дмитровского округа Подмосковья

Экс-замглавы Дмитровского округа Подмосковья лишился имущества по делу о взятке

Статуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Суд отобрал недвижимость и машины на 65 миллионов рублей у экс-замглавы Дмитровского округа Подмосковья Алексея Ионова, обвиняемого в получении взятки, сообщает региональная прокуратура.
"Прокуратура Московской области провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в отношении бывшего заместителя главы Дмитровского городского округа Алексея Ионова... В этой связи прокуратура области в судебном порядке потребовала обратить имущество экс-чиновника и аффилированных с ним лиц в доход государства. Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме, в доход Российской Федерации обращено имущество общей стоимостью 65 миллионов рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Суд изъял в доход государства имущество экс-главы ГИБДД Челябинска
31 января, 17:38
Отмечается, что на денежные средства, законность происхождения которых члены семьи подтвердить не смогли, были приобретены три квартиры в жилом комплексе в Бутырском районе Москвы, два машино-места на паркинге, одно нежилое помещение и два автомобиля.
В сентябре 2025 года Ионов уволен с занимаемой должности в связи с утратой доверия, добавила прокуратура.
Как ранее заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела, чиновник частично признал вину, за получение взятки в особо крупном размере ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. По делу также проходят начальник отдела рекламы МКУ "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления" Сергей Зыков и два сотрудника оператора рекламы. В зависимости от роли им вменяется дача или получение взятки в особо крупном размере.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Представитель Минобороны Никитин получил взятку в два миллиона рублей
29 января, 23:28
 
