Суд отобрал имущество у экс-замглавы Дмитровского округа Подмосковья

Как ранее заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела, чиновник частично признал вину, за получение взятки в особо крупном размере ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. По делу также проходят начальник отдела рекламы МКУ "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления" Сергей Зыков и два сотрудника оператора рекламы. В зависимости от роли им вменяется дача или получение взятки в особо крупном размере.