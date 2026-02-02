https://ria.ru/20260202/voleybol-2071769446.html
Волейболистки "Тулицы" обыграли "Омичку" в матче чемпионата России
Волейболистки "Тулицы" обыграли "Омичку" в матче чемпионата России - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Волейболистки "Тулицы" обыграли "Омичку" в матче чемпионата России
"Тулица" в гостях обыграла "Омичку" в матче 20-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд. РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Волейболистки "Тулицы" обыграли "Омичку" в матче чемпионата России
Волейболистки "Тулицы" обыграли "Омичку" в матче 20-го тура чемпионата России