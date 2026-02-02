Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки "Тулицы" обыграли "Омичку" в матче чемпионата России
Волейбол
 
17:37 02.02.2026
Волейболистки "Тулицы" обыграли "Омичку" в матче чемпионата России
Волейболистки "Тулицы" обыграли "Омичку" в матче чемпионата России - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Волейболистки "Тулицы" обыграли "Омичку" в матче чемпионата России
"Тулица" в гостях обыграла "Омичку" в матче 20-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд. РИА Новости Спорт, 02.02.2026
волейбол
спорт
омск
омичка
динамо (москва)
минчанка
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
омск
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
омск, омичка, динамо (москва), минчанка, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Омск, Омичка, Динамо (Москва), Минчанка, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Волейболистки "Тулицы" обыграли "Омичку" в матче чемпионата России

Волейболистки "Тулицы" обыграли "Омичку" в матче 20-го тура чемпионата России

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. "Тулица" в гостях обыграла "Омичку" в матче 20-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.
Встреча прошла в Омске и завершилась со счетом 3-2 (22:25, 25:22, 21:25, 25:22, 15:10) в пользу "Тулицы".
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
02 февраля 2026 • начало в 15:00
Завершен
Омичка
2 : 325:2222:2525:2122:2510:15
Тулица
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Тулица" одержала девятую победу при 11 поражениях, команда занимает восьмое место в турнирной таблице Суперлиги. "Омичка" с 8 победами и 12 поражениями располагается на десятой строчке.
В следующем туре "Омичка" в гостях сыграет с московским "Динамо", а "Тулица" примет "Минчанку". Обе встречи пройдут 7 февраля.
Волейбол
 
