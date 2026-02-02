Роспотребнадзор назвал причину заражения водопровода в костромской деревне

«

"При эпидрасследовании были отобраны 27 проб воды в разводящей сети. Все пробы неудовлетворительные. При проведении эпидрасследования установлено, что были порывы на сетях, которые проходят по дну реки. Анализы речной воды выявили кратное превышение норм по бактериологическим показателям. Предположительно, произошло загрязнение водопровода речной водой", - цитирует Кокоулина пресс-служба администрации Костромской области.