Роспотребнадзор назвал причину заражения водопровода в костромской деревне

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Водопровод в костромской деревне Шолохов, где массово заболели люди, предположительно, был заражен, когда в него попала загрязненная речная вода, сообщил главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин.
«
"При эпидрасследовании были отобраны 27 проб воды в разводящей сети. Все пробы неудовлетворительные. При проведении эпидрасследования установлено, что были порывы на сетях, которые проходят по дну реки. Анализы речной воды выявили кратное превышение норм по бактериологическим показателям. Предположительно, произошло загрязнение водопровода речной водой", - цитирует Кокоулина пресс-служба администрации Костромской области.
Предположительно, аварии на сетях в деревне Шолохово устранялись 22-23 января, о чем официально не было заявлено, отметили в региональном департаменте строительства и единой диспетчерской службе. Причиной загрязнения реки могли стать несанкционированные канализационные стоки из частного сектора, предположили специалисты. Роспотребнадзор выдал предписание администрации Красносельского округа провести обход территории для выявления нарушителей экологического благополучия.
Губернатор Сергей Ситников поручил разобраться в причинах сокрытия информации об авариях на водопроводных сетях в Красносельском районе. Также поручено взять под контроль проведение обследования территории красносельской администрацией, а полученные данные направить в прокуратуру.
«
"Даю пять суток разобраться, почему факты были скрыты, чтобы подобного больше нигде не повторялось… Потому что главная задача при подобных авариях - информировать людей о мерах предосторожности", - подчеркнул Ситников.
Отмечается, что в настоящее время в населенном пункте проводятся мероприятия по хлорированию водопроводной сети.
Прокуратура Костромской области 27 января сообщила о начале проверки после сообщений об остром инфекционном заболевании, распространившемся среди жителей деревни Шолохово. По словам жителей, у половины деревенских после ремонта местного водопровода повысилась температура до 38-39 градусов, появились тошнота и рвота, диарея, общая слабость, ломота в теле. СУСК возбудило уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Костромские власти позже сообщили, что у жителей деревни выявлен норовирус. Всего в больницу обратился 41 человек. Информированный источник уточнял РИА Новости, что порядка 30 заболевших – дети.
