Вертолеты ВМС Великобритании оснастят гидроакустическими буями

ЛОНДОН, 2 фев - РИА Новости. Вертолеты британских ВМС AgustaWestland AW101 ("Merlin") оснастят гидроакустическими буями для отслеживания подлодок, сообщает газета Telegraph.
"Вертолеты ВМС "Merlin" получат новый инструмент для отслеживания подводных лодок... Вертолеты, базирующиеся на военно-морской авиабазе Culdrose в Корнуолле, будут оснащены самыми современными гидроакустическими буями в рамках модернизации стоимостью 40 миллионов фунтов стерлингов", - пишет издание.
По информации газеты, новые буи являются одноразовыми гидроакустическими устройствами, которые используют подводные микрофоны и радиоантенну для передачи данных оператору.
Отмечается, что вертолеты также оснащены торпедами Sting Ray, способными топить подводные лодки, и погружным гидролокатором, который можно опускать в воду для их обнаружения. Британские ВМС располагают порядка 30 такими вертолетами, которые, по словам командира базы Culdrose Джеймса Холла, предназначены не только для отслеживания подлодок, но и защиты британского ядерного арсенала.
Великобритания и Норвегия 4 декабря подписали новое соглашение об оборонном сотрудничестве, предусматривающее среди прочего совместное патрулирование морских пространств между Гренландией, Исландией, Великобританией и Норвегией для отслеживания передвижений подлодок ВМФ России. Сторонами также достигнуты договоренности о наращивании численности и длительности пребывания подразделений британской морской пехоты на норвежской территории, возможном создании в северных регионах страны соответствующей военной инфраструктуры.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов
