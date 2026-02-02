Вертолеты ВМС Великобритании оснастят гидроакустическими буями

Отмечается, что вертолеты также оснащены торпедами Sting Ray, способными топить подводные лодки, и погружным гидролокатором, который можно опускать в воду для их обнаружения. Британские ВМС располагают порядка 30 такими вертолетами, которые, по словам командира базы Culdrose Джеймса Холла, предназначены не только для отслеживания подлодок, но и защиты британского ядерного арсенала.