Латвия хочет передать Украине более 51 тысячи доз вакцины от COVID-19
Латвия хочет передать Украине более 51 тысячи доз вакцины от COVID-19
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Латвия хочет передать Украине свыше 51 тысячи неиспользованных доз вакцины против COVID-19, срок годности которых истечет в конце 2026 года, сообщает портал латвийского радио и телевидения LSM со ссылкой на латвийский минздрав.
"На Украину
должны быть переданы 51 840 доз вакцин Comirnaty Omicron LP.8.1, которые больше не будут использоваться в национальной кампании вакцинации в Латвии
. Вакцины действительны до конца 2026 года и в настоящее время хранятся в Государственном центре доноров крови", - говорится в публикации на сайте LSM.
По данным портала, Украина в январе сообщила Латвии о срочной потребности в вакцинах. В Латвии спрос на вакцинацию снизился, а хранящиеся вакцины не могут быть использованы до истечения срока годности, утверждает LSM.
Отмечается, что Латвия планирует оплатить все расходы на транспортировку вакцин, а также на хранение, страхование и логистику.