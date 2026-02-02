Рейтинг@Mail.ru
Латвия хочет передать Украине более 51 тысячи доз вакцины от COVID-19 02.02.2026
14:52 02.02.2026
Латвия хочет передать Украине более 51 тысячи доз вакцины от COVID-19
в мире
латвия
украина
коронавирус covid-19
латвия
украина
Медсестра держит шприц
Медсестра держит шприц. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Латвия хочет передать Украине свыше 51 тысячи неиспользованных доз вакцины против COVID-19, срок годности которых истечет в конце 2026 года, сообщает портал латвийского радио и телевидения LSM со ссылкой на латвийский минздрав.
"На Украину должны быть переданы 51 840 доз вакцин Comirnaty Omicron LP.8.1, которые больше не будут использоваться в национальной кампании вакцинации в Латвии. Вакцины действительны до конца 2026 года и в настоящее время хранятся в Государственном центре доноров крови", - говорится в публикации на сайте LSM.
По данным портала, Украина в январе сообщила Латвии о срочной потребности в вакцинах. В Латвии спрос на вакцинацию снизился, а хранящиеся вакцины не могут быть использованы до истечения срока годности, утверждает LSM.
Отмечается, что Латвия планирует оплатить все расходы на транспортировку вакцин, а также на хранение, страхование и логистику.
