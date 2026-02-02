https://ria.ru/20260202/uregulirovanie-2071802881.html
Киев пытается торпедировать инициативы урегулирования, заявили в МИД
Киев с Лондоном и ЕС пытается торпедировать инициативы урегулирования кризиса, пытаясь выставить РФ виновной в срыве переговорного процесса, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T20:41:00+03:00
россия
киев
лондон
сергей лавров
евросоюз
россия, киев, лондон, сергей лавров, евросоюз
