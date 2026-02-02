Рейтинг@Mail.ru
США впервые почти за четыре года поставили в Россию украшения
09:15 02.02.2026
США впервые почти за четыре года поставили в Россию украшения
США впервые почти за четыре года поставили в Россию украшения
США впервые почти за четыре года поставили в Россию украшения
США в ноябре возобновили поставки ювелирных изделий на российский рынок, которых не было почти четыре года
в мире
сша
россия
гонконг
сша
россия
гонконг
в мире, сша, россия, гонконг
В мире, США, Россия, Гонконг
США впервые почти за четыре года поставили в Россию украшения

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. США в ноябре возобновили поставки ювелирных изделий на российский рынок, которых не было почти четыре года, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, в ноябре Штаты экспортировали в Россию украшения на 322,5 тысячи долларов. В последний раз американские компании поставили эти изделия в Россию в феврале 2022 года - на 1,8 миллиона долларов.
Топ-5 крупнейшими импортерами украшений из США по итогам неполного 2025 года стали Гонконг (2,4 миллиарда долларов), Швейцария (1,3 миллиарда долларов), Индия (952,3 миллиона долларов), Япония (611,3 миллиона долларов) и Великобритания (595,4 миллиона долларов).
Девушка рассматривает образцы ткани - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
США впервые за два года поставили в Россию трикотаж
30 января, 12:22
 
В мире, США, Россия, Гонконг
 
 
Заголовок открываемого материала