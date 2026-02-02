Рейтинг@Mail.ru
В Испании провели первую в мире пересадку лица от донора после эвтаназии
02.02.2026
В Испании провели первую в мире пересадку лица от донора после эвтаназии
В Испании провели первую в мире пересадку лица от донора после эвтаназии
испания
в мире, испания
В мире, Испания
МАДРИД, 2 фев - РИА Новости. Испанская клиника Vall d'Hebron выполнила первую в мире частичную трансплантацию лица от донора, прошедшего процедуру эвтаназии, сообщили РИА Новости в пресс-службе медицинского учреждения.
"Vall d'Hebron осуществила первую в мире частичную трансплантацию лица от донора, которому была проведена эвтаназия. Донору было разрешено получить эвтаназию, и он не только согласился на донорство органов и тканей, но и предложил пожертвовать лицо", - сообщили в больнице.
Так, пациентке потребовалась трансплантация центральной части лица после некроза тканей, вызванного бактериальной инфекцией. После операции она находилась в стационаре около месяца. После этого начался длительный этап реабилитации, направленный на восстановление жизненно важных функций, мимики и речи.
Операция по частичной трансплантации лица проводилась с применением методов сосудисто-нервной микрохирургии. В ней приняли участие около ста специалистов.
В больнице отметили, что трансплантации лица проводятся в индивидуальном порядке и требуют значительных медицинских и технологических ресурсов. Всего в мире подобные операции выполняются лишь в ограниченном числе медицинских центров.
Медсестра в американской больнице - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
СМИ: в США вырезали органы для трансплантации у живых людей
21 июля 2025, 07:23
 
