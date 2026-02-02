https://ria.ru/20260202/torden-2071748973.html
Финский апелляционный суд заслушает россиянина Тордена
Финский апелляционный суд заслушает россиянина Тордена - РИА Новости, 02.02.2026
Финский апелляционный суд заслушает россиянина Тордена
Финский апелляционный суд 9 февраля заслушает россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), приговоренного в Финляндии к пожизненному заключению за якобы... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T16:11:00+03:00
2026-02-02T16:11:00+03:00
2026-02-02T16:25:00+03:00
россия
в мире
донбасс
хельсинки
воислав торден (ян петровский)
финляндия
россия
донбасс
хельсинки
финляндия
Новости
ru-RU
Финский апелляционный суд заслушает россиянина Тордена
РИА Новости: россиянина Тордена заслушают в финском апелляционном суде 9 февраля