Финский апелляционный суд заслушает россиянина Тордена

16:11 02.02.2026 (обновлено: 16:25 02.02.2026)
россия, в мире, донбасс, хельсинки, воислав торден (ян петровский), финляндия
Россия, В мире, Донбасс, Хельсинки, Воислав Торден (Ян Петровский), Финляндия
© Фото : соцсетиВоислав Торден (Ян Петровский)
Воислав Торден (Ян Петровский) - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : соцсети
Воислав Торден (Ян Петровский). Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Финский апелляционный суд 9 февраля заслушает россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), приговоренного в Финляндии к пожизненному заключению за якобы военные преступления в Донбассе, заявила РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина.
Апелляционный процесс по делу Тордена начался в суде Хельсинки 9 января.
"Сегодня будет заслушан последний свидетель, всего их пятеро. В следующий понедельник будут заслушивать показания Тордена", - сказала Мальгина.
Как уточнила адвокат, Торден будет находиться в зале суда, прессе разрешат вести съемку.
"До настоящего дня аудио- и видеозапись была запрещена", - сообщила адвокат.
Окружной суд Хельсинки 14 марта 2025 года признал Тордена виновным по ряду пунктов обвинения в якобы совершенных им "военных преступлениях в Донбассе в 2014 году" и приговорил его к пожизненному тюремному заключению. Торден отрицает вину.
Ранее посольство России в Финляндии, комментируя РИА Новости решение суда, назвало его "позорным судилищем", являющимся следствием нагнетания в стране русофобии и военного психоза.
РоссияВ миреДонбассХельсинкиВоислав Торден (Ян Петровский)Финляндия
 
 
