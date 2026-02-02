Директора кампуса Кембриджской школы оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей директора кампуса Кембриджской международной школы в Петербурге Рима Хазибекова по делу о пропаганде ЛГБТ*, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Рима Хазибекова за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения - ред.) КоАП РФ . Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что из материалов дела следует, что на странице Хазибекова в социальной сети был размещен материал, в котором, согласно экспертному заключению, имеются признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений*.