Директора кампуса Кембриджской школы оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
Директора кампуса Кембриджской школы оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 02.02.2026
Директора кампуса Кембриджской школы оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей директора кампуса Кембриджской международной школы в Петербурге Рима Хазибекова по делу о пропаганде ЛГБТ*, сообщила... РИА Новости, 02.02.2026
санкт-петербург
рим
россия
происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей директора кампуса Кембриджской международной школы в Петербурге Рима Хазибекова по делу о пропаганде ЛГБТ*, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга
привлек к административной ответственности Рима
Хазибекова за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения - ред.) КоАП РФ
. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что из материалов дела следует, что на странице Хазибекова в социальной сети был размещен материал, в котором, согласно экспертному заключению, имеются признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений*.
В объединенной пресс-службе судов отметили, что Хазибеков вину не признал.
*Движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ