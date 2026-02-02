Рейтинг@Mail.ru
Директора кампуса Кембриджской школы оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:46 02.02.2026 (обновлено: 13:49 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/sud-2071704230.html
Директора кампуса Кембриджской школы оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
Директора кампуса Кембриджской школы оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 02.02.2026
Директора кампуса Кембриджской школы оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей директора кампуса Кембриджской международной школы в Петербурге Рима Хазибекова по делу о пропаганде ЛГБТ*, сообщила... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T13:46:00+03:00
2026-02-02T13:49:00+03:00
санкт-петербург
рим
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20260130/izdatelstvo-2071272484.html
санкт-петербург
рим
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, рим, россия, происшествия
Санкт-Петербург, Рим, Россия, Происшествия
Директора кампуса Кембриджской школы оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*

Директора кампуса Кембриджской школы в Петербурге оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

© Fotolia / CorgarashuПравосудие. Архивное фото
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей директора кампуса Кембриджской международной школы в Петербурге Рима Хазибекова по делу о пропаганде ЛГБТ*, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Рима Хазибекова за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения - ред.) КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что из материалов дела следует, что на странице Хазибекова в социальной сети был размещен материал, в котором, согласно экспертному заключению, имеются признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений*.
В объединенной пресс-службе судов отметили, что Хазибеков вину не признал.

*Движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ
Здание Басманного районного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Закрывшееся издательство No Kidding Press оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
30 января, 15:32
 
Санкт-ПетербургРимРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала