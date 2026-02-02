https://ria.ru/20260202/spetsoperatsiya-2071618523.html
В ВСУ создали женскую роту беспилотников
В ВСУ замечена женская рота беспилотных систем в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщил РИА Новости советник главы ДНР Игорь... РИА Новости, 02.02.2026
В ВСУ создали женскую роту беспилотников
