В ДНР рассказали, как ВСУ уничтожают своих раненых солдат

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. ВСУ уничтожают своих раненых солдат, чтобы они не попали в плен, рассказал РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Часто бывают случаи сбросов ВОГов (выстрел осколочный гранатометный, используется как основной боеприпас для сброса с БПЛА - ред.) на своих раненых, чтобы они не попали в плен", - сказал собеседник агентства.