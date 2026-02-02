Рейтинг@Mail.ru
Россия и Мьянма подписали план военного сотрудничества - РИА Новости, 02.02.2026
20:55 02.02.2026
Россия и Мьянма подписали план военного сотрудничества
Замминистра обороны РФ Василий Осьмаков провел в Мьянме встречу с главой минобороны этой страны Маунг Маунг Эйем, они подписали план российско-мьянманского... РИА Новости, 02.02.2026
россия, мьянма, нейпьидо, василий осьмаков
Россия, Мьянма, Нейпьидо, Василий Осьмаков
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Василий Осьмаков провел в Мьянме встречу с главой минобороны этой страны Маунг Маунг Эйем, они подписали план российско-мьянманского военного сотрудничества на 2026-2030 годы, сообщили в МО РФ.
«
"Второго февраля в городе Нейпьидо (Республика Союз Мьянма) состоялась встреча заместителя министра обороны Российской Федерации Василия Осьмакова с министром обороны Мьянмы генералом Маунг Маунг Эйем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия в военной области.
"По окончании переговоров стороны подписали план российско-мьянманского военного сотрудничества на период 2026-2030 годов", - добавили в Минобороны РФ.
РоссияМьянмаНейпьидоВасилий Осьмаков
 
 
