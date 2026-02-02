https://ria.ru/20260202/sotrudnichestvo-2071805365.html
Россия и Мьянма подписали план военного сотрудничества
Россия и Мьянма подписали план военного сотрудничества - РИА Новости, 02.02.2026
Россия и Мьянма подписали план военного сотрудничества
Замминистра обороны РФ Василий Осьмаков провел в Мьянме встречу с главой минобороны этой страны Маунг Маунг Эйем, они подписали план российско-мьянманского... РИА Новости, 02.02.2026
Россия и Мьянма подписали план военного сотрудничества
Минобороны: подписан план военного сотрудничества РФ и Мьянмы на 2026-2030 годы