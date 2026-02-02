Сокуров объяснил свое исключение из Совета по развитию кинематографии

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Режиссер Александр Сокуров объяснил РИА Новости свое исключение из состава Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии ротацией и заявил, что никогда не принимал участия в работе этого совета.

"В данном случае Мишустин поступил правильно, он решил провести ротацию, заменить на людей более представительных, более авторитетных, чем я и те, кто со мной выбыли из этого состава. Но также я должен сказать, что я ничего не знаю о деятельности этой комиссии: я никогда не принимал в ней участие", - заявил Сокуров.