Рейтинг@Mail.ru
Сокуров объяснил свое исключение из Совета по развитию кинематографии - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:04 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/sokurov-2071778599.html
Сокуров объяснил свое исключение из Совета по развитию кинематографии
Сокуров объяснил свое исключение из Совета по развитию кинематографии - РИА Новости, 02.02.2026
Сокуров объяснил свое исключение из Совета по развитию кинематографии
Режиссер Александр Сокуров объяснил РИА Новости свое исключение из состава Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии ротацией и заявил, РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T18:04:00+03:00
2026-02-02T18:04:00+03:00
россия
александр сокуров
михаил мишустин
юлиана слащева
союзмультфильм
централ партнершип
вгтрк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764221059_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4b0597701256118b6ef28a0ce71fc5c3.jpg
https://ria.ru/20260130/kino-2071146918.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764221059_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1ebd283be20db308e2269f18eb285a4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр сокуров, михаил мишустин, юлиана слащева, союзмультфильм, централ партнершип, вгтрк
Россия, Александр Сокуров, Михаил Мишустин, Юлиана Слащева, Союзмультфильм, Централ Партнершип, ВГТРК
Сокуров объяснил свое исключение из Совета по развитию кинематографии

Сокуров объяснил свое исключение из Совета по развитию кинематографии ротацией

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкРежиссер Александр Сокуров
Режиссер Александр Сокуров - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Режиссер Александр Сокуров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Режиссер Александр Сокуров объяснил РИА Новости свое исключение из состава Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии ротацией и заявил, что никогда не принимал участия в работе этого совета.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин 30 января исключил из состава Совета по развитию отечественной кинематографии девять человек, среди которых, кроме Сокурова, оказались председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" и гендиректор киностудии имени Горького Юлиана Слащева, бывший советник президента по культуре Владимир Толстой и генеральный продюсер компании Yellow, Black and White Эдуард Илоян.
"В данном случае Мишустин поступил правильно, он решил провести ротацию, заменить на людей более представительных, более авторитетных, чем я и те, кто со мной выбыли из этого состава. Но также я должен сказать, что я ничего не знаю о деятельности этой комиссии: я никогда не принимал в ней участие", - заявил Сокуров.
В то же время в состав совета вошли продюсер Александр Акопов, гендиректор "Централ Партнершип" Вадим Верещагин, глава "Окко" Гавриил Гордеев, первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский, председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, директор "Театра Наций" Евгений Миронов, режиссер Сергей Урсуляк и другие.
Актриса Ингеборга Дапкунайте - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Семерых деятелей культуры исключили из Союза кинематографистов
30 января, 09:41
 
РоссияАлександр СокуровМихаил МишустинЮлиана СлащеваСоюзмультфильмЦентрал ПартнершипВГТРК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала