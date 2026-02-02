Сокуров объяснил свое исключение из Совета по развитию кинематографии

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Режиссер Александр Сокуров объяснил РИА Новости свое исключение из состава Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии ротацией и заявил, что никогда не принимал участия в работе этого совета.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин 30 января исключил из состава Совета по развитию отечественной кинематографии девять человек, среди которых, кроме Сокурова, оказались председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" и гендиректор киностудии имени Горького Юлиана Слащева, бывший советник президента по культуре Владимир Толстой и генеральный продюсер компании Yellow, Black and White Эдуард Илоян.
"В данном случае Мишустин поступил правильно, он решил провести ротацию, заменить на людей более представительных, более авторитетных, чем я и те, кто со мной выбыли из этого состава. Но также я должен сказать, что я ничего не знаю о деятельности этой комиссии: я никогда не принимал в ней участие", - заявил Сокуров.
В то же время в состав совета вошли продюсер Александр Акопов, гендиректор "Централ Партнершип" Вадим Верещагин, глава "Окко" Гавриил Гордеев, первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский, председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, директор "Театра Наций" Евгений Миронов, режиссер Сергей Урсуляк и другие.
Семерых деятелей культуры исключили из Союза кинематографистов
30 января, 09:41