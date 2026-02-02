Словакия не планирует разрывать соглашение с Россией по ядерному топливу

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Словакия не планирует разрывать соглашение с Россией на поставки ядерного топлива для АЭС, заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.
В январе представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен сообщила, что ЕК готовит проект запрета на импорт продукции ядерной промышленности из России в Евросоюз. Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев позднее заявлял, что возможный запрет на закупки российского ядерного топлива поставил бы под угрозу ядерную безопасность Европы.
ЕК предложила странам ЕС отказаться от российского топлива для АЭС
17 июня 2025, 16:33
Вице-премьер Словакии, комментируя газете "Известия" намерения ЕК, заявил, что страна не планирует внезапно разрывать соглашение с Россией на поставки топлива для АЭС.
"Действующий контракт на поставку ядерного топлива - результат долгосрочных технических решений и договоренностей в сфере безопасности, и его внезапное прекращение могло бы поставить под угрозу стабильность производства электроэнергии. Поэтому Словакия действует прагматично - параллельно работает над диверсификацией поставщиков ядерного топлива, но при этом обеспечивает безопасную и бесперебойную работу атомных электростанций. Решения в этой сфере должны основываться на профессиональных, а не идеологических критериях", - сказал Гашпар.
В январе словацкий премьер-министр Роберт Фицо сообщал, что его страна подписала с США соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике, которое в будущем может сделать возможным строительство американской компанией Westinghouse нового энергоблока на территории действующей в республике АЭС в поселке Ясловске-Богунице.
В Словакии действуют две атомные станции - "Богунице" (на западе республики) и "Моховце" (в центральной части республики), созданные при участии советских и российских специалистов.