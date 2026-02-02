Словакия не планирует разрывать соглашение с Россией по ядерному топливу

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Словакия не планирует разрывать соглашение с Россией на поставки ядерного топлива для АЭС, заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.

В Словакии действуют две атомные станции - "Богунице" (на западе республики) и "Моховце" (в центральной части республики), созданные при участии советских и российских специалистов.