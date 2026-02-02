Рейтинг@Mail.ru
Словакия не планирует разрывать соглашение с Россией по ядерному топливу - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:01 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/slovakija-2071610845.html
Словакия не планирует разрывать соглашение с Россией по ядерному топливу
Словакия не планирует разрывать соглашение с Россией по ядерному топливу - РИА Новости, 02.02.2026
Словакия не планирует разрывать соглашение с Россией по ядерному топливу
Словакия не планирует разрывать соглашение с Россией на поставки ядерного топлива для АЭС, заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T04:01:00+03:00
2026-02-02T04:01:00+03:00
в мире
словакия
россия
европа
тибор гашпар
алексей лихачев
роберт фицо
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990860389_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d7fcfa435ad6963980ab336ce779fb51.jpg
https://ria.ru/20250617/ek-2023362487.html
https://ria.ru/20260127/zapret-2070562390.html
словакия
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990860389_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_f1260c58ea5b738228b48485c53f9f01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, россия, европа, тибор гашпар, алексей лихачев, роберт фицо, еврокомиссия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", westinghouse electric
В мире, Словакия, Россия, Европа, Тибор Гашпар, Алексей Лихачев, Роберт Фицо, Еврокомиссия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Westinghouse Electric
Словакия не планирует разрывать соглашение с Россией по ядерному топливу

Словакия не хочет разрывать соглашение с Россией о поставках ядерного топлива

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЗдание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе
Здание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Здание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Словакия не планирует разрывать соглашение с Россией на поставки ядерного топлива для АЭС, заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.
В январе представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен сообщила, что ЕК готовит проект запрета на импорт продукции ядерной промышленности из России в Евросоюз. Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев позднее заявлял, что возможный запрет на закупки российского ядерного топлива поставил бы под угрозу ядерную безопасность Европы.
Флаги с символикой ЕС у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
ЕК предложила странам ЕС отказаться от российского топлива для АЭС
17 июня 2025, 16:33
Вице-премьер Словакии, комментируя газете "Известия" намерения ЕК, заявил, что страна не планирует внезапно разрывать соглашение с Россией на поставки топлива для АЭС.
"Действующий контракт на поставку ядерного топлива - результат долгосрочных технических решений и договоренностей в сфере безопасности, и его внезапное прекращение могло бы поставить под угрозу стабильность производства электроэнергии. Поэтому Словакия действует прагматично - параллельно работает над диверсификацией поставщиков ядерного топлива, но при этом обеспечивает безопасную и бесперебойную работу атомных электростанций. Решения в этой сфере должны основываться на профессиональных, а не идеологических критериях", - сказал Гашпар.
В январе словацкий премьер-министр Роберт Фицо сообщал, что его страна подписала с США соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике, которое в будущем может сделать возможным строительство американской компанией Westinghouse нового энергоблока на территории действующей в республике АЭС в поселке Ясловске-Богунице.
В Словакии действуют две атомные станции - "Богунице" (на западе республики) и "Моховце" (в центральной части республики), созданные при участии советских и российских специалистов.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
ЕК готовит запрет на импорт продукции ядерной промышленности из России
27 января, 15:09
 
В миреСловакияРоссияЕвропаТибор ГашпарАлексей ЛихачевРоберт ФицоЕврокомиссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Westinghouse Electric
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала