Сафонов высказался о матче с отраженным пенальти

"Привет всем! Немного отдохнув после матча, возвращаюсь к вам с отчетом. Тяжелый матч и важная победа. Получил большое удовольствие от игры. Очень горжусь ребятами, что забрали 3 очка в меньшинстве. Теперь неделя до следующего матча. Есть время восстановиться и подготовиться к Le Classique (матчу против "Марселя" 8 февраля - ред.)", - написал Сафонов у себя в Telegram-канале.