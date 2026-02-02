Сафонов высказался о матче с отраженным пенальти

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российский вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов заявил, что он получил огромное удовольствие от воскресного матча против "Страсбура".
В воскресенье "ПСЖ" обыграл на выезде "Страсбур" (2:1) в матче 20-го тура чемпионата Франции. На 20-й минуте Сафонов отразил 11-метровый удар в исполнении Хоакина Паникелли, россиянин был признан лучшим игроком матча. Газета L'Equipe включила Сафонова в символическую сборную тура.
"Привет всем! Немного отдохнув после матча, возвращаюсь к вам с отчетом. Тяжелый матч и важная победа. Получил большое удовольствие от игры. Очень горжусь ребятами, что забрали 3 очка в меньшинстве. Теперь неделя до следующего матча. Есть время восстановиться и подготовиться к Le Classique (матчу против "Марселя" 8 февраля - ред.)", - написал Сафонов у себя в Telegram-канале.
Сафонов в текущем сезоне провел шесть матчей, из которых два на ноль, и пропустил пять мячей. Также с учетом серии пенальти в финале Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" на его счету пять отраженных 11-метровых ударов, что является лучшим результатом среди голкиперов клубов топ-5 лиг Европы.