В сборной России отметили роль Сафонова в победах "ПСЖ"

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил РИА Новости, что голкипер национальной команды и французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов сыграл большую роль в победах своего клуба в последних матчах.

"Сейчас российские болельщики наблюдают период, когда мы видим нашего голкипера в отличной форме, хотя ему и пришлось пропустить месяц из-за травмы, и в превосходном психологическом состоянии, когда он при этом получает от каждой игры большое удовольствие. Следующий матч "ПСЖ" проведет с "Марселем". С учетом важности и силы соперника Матвей должен занять место в воротах парижан в предстоящем поединке", - добавил собеседник агентства.