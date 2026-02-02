Рейтинг@Mail.ru
В сборной России отметили роль Сафонова в победах "ПСЖ"
Футбол
 
17:08 02.02.2026
В сборной России отметили роль Сафонова в победах "ПСЖ"
В сборной России отметили роль Сафонова в победах "ПСЖ"
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил РИА Новости, что голкипер национальной команды и французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов... РИА Новости Спорт, 02.02.2026
В сборной России отметили роль Сафонова в победах "ПСЖ"

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил РИА Новости, что голкипер национальной команды и французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов сыграл большую роль в победах своего клуба в последних матчах.
В воскресенье "ПСЖ" обыграл на выезде "Страсбур" (2:1) в матче 21-го тура чемпионата Франции. На 20-й минуте Сафонов отразил 11-метровый удар в исполнении Хоакина Паникелли, россиянин был признан лучшим игроком матча. В этой игре он в общей сложности совершил три сейва, включая отраженный одиннадцатиметровый.
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
01 февраля 2026 • начало в 22:45
Завершен
Страсбур
1 : 2
ПСЖ
27‎’‎ • Гела Дуэ
(Бен Чилуэлл)
22‎’‎ • Senny Mayulu
(Брадли Баркола)
81‎’‎ • Нуну Мендеш
(Уоррен Заир-Эмери)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Эта игра оставила те же впечатления, что и предыдущие с участием Матвея. Он снова отыграл уверенно, снова выручил в нужный момент и помог своему клубу добыть важную победу, став лучшим игроком матча. И если проводить параллели с прошлым сезоном, когда в воротах играл Доннарумма, в этом сезоне победы "ПСЖ" даются не так легко, и все большую роль играет вратарь. Во всех последних встречах команда набирала очки благодаря мастерству Матвея, и теряла, когда неудачно играл (Люка) Шевалье", - сказал Кафанов.
"Сейчас российские болельщики наблюдают период, когда мы видим нашего голкипера в отличной форме, хотя ему и пришлось пропустить месяц из-за травмы, и в превосходном психологическом состоянии, когда он при этом получает от каждой игры большое удовольствие. Следующий матч "ПСЖ" проведет с "Марселем". С учетом важности и силы соперника Матвей должен занять место в воротах парижан в предстоящем поединке", - добавил собеседник агентства.
Сафонов в текущем сезоне провел шесть матчей, из которых два на ноль, и пропустил пять мячей. Также с учетом серии пенальти в финале Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" на его счету пять отраженных 11-метровых ударов, что является лучшим результатом среди голкиперов клубов топ-5 лиг Европы.
