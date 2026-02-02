L'Equipe включила Сафонова в символическую сборную тура чемпионата Франции

https://ria.ru/20260202/safonov-2071680656.html
Газета L'Equipe включила российского вратаря "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова в символическую сборную 20-го тура чемпионата Франции по футболу, сообщается на... РИА Новости Спорт, 02.02.2026
футбол
спорт
франция
европа
чемпионат франции по футболу (лига 1)
матвей сафонов
пари сен-жермен (псж)
страсбур
