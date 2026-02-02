Рейтинг@Mail.ru
Тренер "ПСЖ" рассказал, в чем Сафонов лучше остальных вратарей
Футбол
 
09:19 02.02.2026
Тренер "ПСЖ" рассказал, в чем Сафонов лучше остальных вратарей
спорт, чемпионат франции по футболу (лига 1)
Футбол, Спорт, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
Тренер "ПСЖ" рассказал, в чем Сафонов лучше остальных вратарей

Энрике: Сафонов лучше других вратарей угадывает направление удара при пенальти

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Главный тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике заявил, что российский вратарь команды Матвей Сафонов является лучшим голкипером по умению предугадать направление удара во время пенальти.
В воскресенье "ПСЖ" обыграл на выезде "Страсбур" (2:1) в матче 21-го тура чемпионата Франции. На 20-й минуте Сафонов отразил 11-метровый удар в исполнении Хоакина Паникелли, россиянин был признан лучшим игроком матча.
«
"За свою карьеру мне встречались многие вратари, обладавшие способностью отражать удары. Он лучший в этом плане, в умении предугадывать, в какую сторону игрок собирается пробить. Это очень важное качество", - приводит слова Луиса Энрике L'Equipe.
Ранее Сафонов сделал четыре сейва подряд в послематчевой серии пенальти в финале Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти). Два последних удара Сафонов отразил с переломом руки, из-за чего затем пропустил полтора месяца. Всего у россиянина пять отраженных пенальти в текущем сезоне, что является лучшим результатом среди вратарей топ-5 лиг Европы.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Сафонов снова герой! Отбил пенальти и стал лучшим игроком матча "ПСЖ"
08:46
 
Футбол
 
