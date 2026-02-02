Рейтинг@Mail.ru
Сафонов снова герой! Отбил пенальти и стал лучшим игроком матча "ПСЖ"
Футбол
 
08:46 02.02.2026 (обновлено: 09:01 02.02.2026)
Сафонов снова герой! Отбил пенальти и стал лучшим игроком матча "ПСЖ"
Сафонов снова герой! Отбил пенальти и стал лучшим игроком матча "ПСЖ" - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Сафонов снова герой! Отбил пенальти и стал лучшим игроком матча "ПСЖ"
"Пари Сен-Жермен" воскресным вечером в меньшинстве вырвал победу над "Страсбуром" в гостевом матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу. Главным героем... РИА Новости Спорт, 02.02.2026
спорт, авторы риа новости спорт, материалы риа спорт, пари сен-жермен (псж), страсбур, матвей сафонов, луис энрике, люка шевалье
Футбол, Спорт, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Страсбур, Матвей Сафонов, Луис Энрике, Люка Шевалье
Сафонов снова герой! Отбил пенальти и стал лучшим игроком матча "ПСЖ"

Матвей Сафонов признан лучшим игроком матча "ПСЖ" против "Страсбура"

© Getty Images / Jean CatuffeМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Getty Images / Jean Catuffe
Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
"Пари Сен-Жермен" воскресным вечером в меньшинстве вырвал победу над "Страсбуром" в гостевом матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу. Главным героем встречи, завершившейся со счетом 1:2, стал вратарь сборной России Матвей Сафонов. В первом тайме он отразил пенальти и вновь заявил о себе как о голкипере, который является одним из лучшим (если не лучшим) в мире по отражению 11-метровых ударов.
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
01 февраля 2026 • начало в 22:45
Завершен
Страсбур
1 : 2
ПСЖ
27‎’‎ • Гела Дуэ
(Бен Чилуэлл)
22‎’‎ • Senny Mayulu
(Брадли Баркола)
81‎’‎ • Нуну Мендеш
(Уоррен Заир-Эмери)
Календарь Турнирная таблица История встреч

Сафонов VS Шевалье

Для начала отметим, что для нашего вратаря это уже второй матч кряду после травмы. В том самом историческом финале Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго", когда россиянин отразил четыре подряд послематчевых пенальти, Сафонов получил перелом руки, из-за чего выбыл на полтора месяца. Но, несмотря на "больничный" конкурента, дорогущий француз Люка Шевалье (полгода назад за него выложили 40 миллионов евро) не смог воспользоваться подарком судьбы и совсем не впечатлил своей игрой ни тренерский штаб, ни уж тем более фанатов, которые частенько атакуют спортсмена в соцсетях.
Как только Матвей вернулся в строй, он вышел на поле сначала в матче Лиги чемпионов против "Ньюкасла", а затем и против "Страсбура" в национальном первенстве. И пускай главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике не спешит с громкими заявлениями о железобетонном месте Сафонова в воротах, очевидно, что россиянин усадил на лавку Шевалье и теперь рассматривается испанским тренером как полноценный первый номер.
«
"Я ничего не могу сказать. Когда вы увидите мои решения в будущем, все станет ясно для всех. У меня нет проблем с ротацией вратарей, я не знаю, буду ли я это делать в будущем. Я открыт для экспериментов и прошу своих игроков быть готовыми в любое время. Но я пока не знаю, что буду делать". (Le Figaro)
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Сафонов вернулся, но не спас Париж. Дальше встреча с Головиным?
29 января, 01:47

А теперь о новом подвиге:

  • На 20-й минуте нападающий "Страсбура" и сборной Аргентины Хоакин Паникелли не смог реализовать пенальти, назначенный за игру рукой капитана парижан Маркиньоса в штрафной гостей. Сафонов потащил из правого угла, после чего защитники избавили своего вратаря от угрозы пропустить на добивании;
  • Сафонов впервые отразил пенальти в матчах "ПСЖ" в основное время;
  • Даже несмотря на то, что через семь минут после сейва Матвей пропустил между ног с игры, именно воспитанник "Краснодара" был признан лучшим игроком матча. Он впервые признан MVP матча в Лиге 1;
  • В сезоне-2025/26 Матвей отбил уже пять из семи пенальти (это и в основное время, и в послематчевых сериях), что является лучшим показателем в топ-5 европейских лиг;
  • Крутое наблюдение: в нынешнем сезоне "ПСЖ" с Сафоновым в составе остается непобежденным, у парижан в активе четыре победы и две ничьи.
© Соцсети клубаФутболисты "ПСЖ"
Футболисты ПСЖ - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Соцсети клуба
Футболисты "ПСЖ"

Слова после матча

«

"Пенальти? Это моя работа, я должен их отбивать. Думаю, что в первой половине матча сегодня мы были лучше. Противостоять этой команде очень сложно. Думаю, в концовке нам немного повезло, концовка была очень нервной. Самое главное — то, что мы победили", — отметил Сафонов.

Похвала Энрике

Причем какая! Вот как высказался о Сафонове рулевой "ПСЖ" после вчерашнего триумфа:
«

"Думаю, он лучший вратарь в моей карьере по отражению пенальти. А их у меня было немало. Он умеет предугадывать, в какую сторону будет бить футболист". (Footmercato)

Также Луис Энрике ответил на вопрос, при каком условии Матвея можно будет считать основным вратарем парижан.
«

"Не знаю, это зависит от результатов, от жизни, от многого... Время покажет. Что я могу сказать как тренер, так это то, что я очень рад, что у меня есть три вратаря такого уровня".

Впрочем, нет никаких сомнений, что в воскресенье в важнейшем противостоянии Лиги 1 против "Марселя" Сафонов вновь выйдет в старте. А потом, если не произойдет форс-мажора, постарается помочь действующим победителям ЛЧ преодолеть стыковой раунд главного клубного турнира Старого Света.
Александр Головин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Сафонов уберет Головина, а Моуринью добьет "Реал"? Огонь в "стыках" ЛЧ
30 января, 15:00
 
ФутболСпортАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортПари Сен-Жермен (ПСЖ)СтрасбурМатвей СафоновЛуис ЭнрикеЛюка Шевалье
 
  • Хоккей
    02.02 12:15
    Амур
    Барыс
  • Хоккей
    02.02 12:30
    Адмирал
    Торпедо НН
  • Хоккей
    02.02 15:30
    Сибирь
    Ак Барс
  • Хоккей
    02.02 17:00
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
  • Хоккей
    02.02 19:30
    Северсталь
    Спартак Москва
  • Футбол
    02.02 22:45
    Удинезе
    Рома
  • Футбол
    02.02 23:00
    Мальорка
    Севилья
  • Футбол
    02.02 23:00
    Сандерленд
    Бернли
  • Футбол
    02.02 23:45
    Каза Пия
    Порту
