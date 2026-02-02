Сафонов снова герой! Отбил пенальти и стал лучшим игроком матча "ПСЖ"

"Пари Сен-Жермен" воскресным вечером в меньшинстве вырвал победу над "Страсбуром" в гостевом матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу. Главным героем встречи, завершившейся со счетом 1:2, стал вратарь сборной России Матвей Сафонов. В первом тайме он отразил пенальти и вновь заявил о себе как о голкипере, который является одним из лучшим (если не лучшим) в мире по отражению 11-метровых ударов.

Сафонов VS Шевалье

Для начала отметим, что для нашего вратаря это уже второй матч кряду после травмы. В том самом историческом финале Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго", когда россиянин отразил четыре подряд послематчевых пенальти, Сафонов получил перелом руки, из-за чего выбыл на полтора месяца. Но, несмотря на "больничный" конкурента, дорогущий француз Люка Шевалье (полгода назад за него выложили 40 миллионов евро) не смог воспользоваться подарком судьбы и совсем не впечатлил своей игрой ни тренерский штаб, ни уж тем более фанатов, которые частенько атакуют спортсмена в соцсетях.

Как только Матвей вернулся в строй, он вышел на поле сначала в матче Лиги чемпионов против "Ньюкасла", а затем и против "Страсбура" в национальном первенстве. И пускай главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике не спешит с громкими заявлениями о железобетонном месте Сафонова в воротах, очевидно, что россиянин усадил на лавку Шевалье и теперь рассматривается испанским тренером как полноценный первый номер.

« "Я ничего не могу сказать. Когда вы увидите мои решения в будущем, все станет ясно для всех. У меня нет проблем с ротацией вратарей, я не знаю, буду ли я это делать в будущем. Я открыт для экспериментов и прошу своих игроков быть готовыми в любое время. Но я пока не знаю, что буду делать". (Le Figaro)

А теперь о новом подвиге:

На 20-й минуте нападающий "Страсбура" и сборной Аргентины Хоакин Паникелли не смог реализовать пенальти, назначенный за игру рукой капитана парижан Маркиньоса в штрафной гостей. Сафонов потащил из правого угла, после чего защитники избавили своего вратаря от угрозы пропустить на добивании;

Сафонов впервые отразил пенальти в матчах "ПСЖ" в основное время;

Даже несмотря на то, что через семь минут после сейва Матвей пропустил между ног с игры, именно воспитанник "Краснодара" был признан лучшим игроком матча. Он впервые признан MVP матча в Лиге 1;

В сезоне-2025/26 Матвей отбил уже пять из семи пенальти (это и в основное время, и в послематчевых сериях), что является лучшим показателем в топ-5 европейских лиг;

Крутое наблюдение: в нынешнем сезоне "ПСЖ" с Сафоновым в составе остается непобежденным, у парижан в активе четыре победы и две ничьи.

© Соцсети клуба Футболисты "ПСЖ" © Соцсети клуба Футболисты "ПСЖ"

Слова после матча

« "Пенальти? Это моя работа, я должен их отбивать. Думаю, что в первой половине матча сегодня мы были лучше. Противостоять этой команде очень сложно. Думаю, в концовке нам немного повезло, концовка была очень нервной. Самое главное — то, что мы победили", — отметил Сафонов.

Похвала Энрике

Причем какая! Вот как высказался о Сафонове рулевой "ПСЖ" после вчерашнего триумфа:

« "Думаю, он лучший вратарь в моей карьере по отражению пенальти. А их у меня было немало. Он умеет предугадывать, в какую сторону будет бить футболист". (Footmercato)

Также Луис Энрике ответил на вопрос, при каком условии Матвея можно будет считать основным вратарем парижан.

« "Не знаю, это зависит от результатов, от жизни, от многого... Время покажет. Что я могу сказать как тренер, так это то, что я очень рад, что у меня есть три вратаря такого уровня".