15:58 02.02.2026
Росавиация поможет родным погибших в авиакатастрофе под Орском
Росавиация поможет родным погибших в авиакатастрофе под Орском

Росавиация поможет родным погибших в крушении учебного самолета под Орском

© Фото : ГУ МЧС России по Оренбургской областиСпасатели на месте крушения учебно-тренировочного самолета в Орске Оренбургской области
Спасатели на месте крушения учебно-тренировочного самолета в Орске Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Оренбургской области
Спасатели на месте крушения учебно-тренировочного самолета в Орске Оренбургской области
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Росавиация выразила соболезнования родным и близким погибших в катастрофе под Орском, ведомство окажет им всю необходимую поддержку.
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших в сегодняшней катастрофе учебного самолета в Оренбуржье. Со стороны Росавиации им будет оказана вся необходимая поддержка", - говорится в сообщении Росавиации.
Росавиация приложит все усилия для выяснения причин произошедшего и недопущения таких катастроф в будущем.
При крушении учебного самолета в Орске в понедельник погибло 3 человека. На борту был пилот-инструктор и курсанты Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Транспортная прокуратура и Следственный комитет проводят проверки по факту крушения.
Место крушения учебного самолета в Оренбургской области. 2 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
СМИ назвали причину крушения учебного самолета под Орском
ОрскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
 
 
