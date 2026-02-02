https://ria.ru/20260202/rosaviatsija-2071744927.html
Росавиация поможет родным погибших в авиакатастрофе под Орском
Росавиация выразила соболезнования родным и близким погибших в катастрофе под Орском, ведомство окажет им всю необходимую поддержку. РИА Новости, 02.02.2026
Росавиация поможет родным погибших в крушении учебного самолета под Орском