Польша не избежит сокращения военного присутствия США, считает спикер сейма
Польша не избежит сокращения военного присутствия США, считает спикер сейма
ВАРШАВА, 2 фев — РИА Новости. Польские политики напрасно надеются на сохранение американского военного присутствия, заявил журналистам спикер сейма республики Влодимеж Чажастый.
В настоящее время в Польше
расквартировано около 10 тысяч американских солдат. Ранее президент США Дональд Трамп
заявил, что американские войска могут быть выведены из других стран Европы
, но не из Польши.
"Кризис, который разразился в настоящее время, показал нам в очередной раз то, что мы уже знаем – американское присутствие в Европе будет сокращаться. Европа должна взять в свои руки ответственность за свою безопасность", - сказал Чажастый.
"Мы не должны выбирать – или США, или Европа. Американцы сами решили, что их присутствие в Европе будет сокращаться", - добавил он.
При этом спикер сейма уверен, что сокращение американского военного присутствия не обойдет и Польшу.
"Некоторые люди в Польше рассчитывают на то, что этот процесс не будет касаться нашей страны, что американцы будут сокращать присутствие в Европе, но не в Польше. Это ошибочное мышление", - сказал он.
"Мы не будем никаким выдвинутым присутствием и непотопляемым авианосцем США. Это вредное мышление об особой роли Польши в отношении Соединенных Штатов", - добавил он.