Польша не избежит сокращения военного присутствия США, считает спикер сейма - РИА Новости, 02.02.2026
14:08 02.02.2026
Польша не избежит сокращения военного присутствия США, считает спикер сейма
Польша не избежит сокращения военного присутствия США, считает спикер сейма - РИА Новости, 02.02.2026
Польша не избежит сокращения военного присутствия США, считает спикер сейма
Польские политики напрасно надеются на сохранение американского военного присутствия, заявил журналистам спикер сейма республики Влодимеж Чажастый. РИА Новости, 02.02.2026
в мире
польша
европа
сша
дональд трамп
польша
европа
сша
в мире, польша, европа, сша, дональд трамп
В мире, Польша, Европа, США, Дональд Трамп
Польша не избежит сокращения военного присутствия США, считает спикер сейма

Чажастый: Польша напрасно надеется на сохранение военного присутствия США

© РИА Новости / Филип Климашевский
Мужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Филип Климашевский
Перейти в медиабанк
Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 2 фев — РИА Новости. Польские политики напрасно надеются на сохранение американского военного присутствия, заявил журналистам спикер сейма республики Влодимеж Чажастый.
В настоящее время в Польше расквартировано около 10 тысяч американских солдат. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска могут быть выведены из других стран Европы, но не из Польши.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Хватить мечтать". НАТО неожиданно встала на сторону России
Вчера, 08:00
"Кризис, который разразился в настоящее время, показал нам в очередной раз то, что мы уже знаем – американское присутствие в Европе будет сокращаться. Европа должна взять в свои руки ответственность за свою безопасность", - сказал Чажастый.
"Мы не должны выбирать – или США, или Европа. Американцы сами решили, что их присутствие в Европе будет сокращаться", - добавил он.
При этом спикер сейма уверен, что сокращение американского военного присутствия не обойдет и Польшу.
"Некоторые люди в Польше рассчитывают на то, что этот процесс не будет касаться нашей страны, что американцы будут сокращать присутствие в Европе, но не в Польше. Это ошибочное мышление", - сказал он.
"Мы не будем никаким выдвинутым присутствием и непотопляемым авианосцем США. Это вредное мышление об особой роли Польши в отношении Соединенных Штатов", - добавил он.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Еще одно наступление". В США раскрыли планы Украины
Вчера, 03:42
 
В миреПольшаЕвропаСШАДональд Трамп
 
 
