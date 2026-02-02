Польша не избежит сокращения военного присутствия США, считает спикер сейма

ВАРШАВА, 2 фев — РИА Новости. Польские политики напрасно надеются на сохранение американского военного присутствия, заявил журналистам спикер сейма республики Влодимеж Чажастый.

В настоящее время в Польше расквартировано около 10 тысяч американских солдат. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска могут быть выведены из других стран Европы , но не из Польши.

"Кризис, который разразился в настоящее время, показал нам в очередной раз то, что мы уже знаем – американское присутствие в Европе будет сокращаться. Европа должна взять в свои руки ответственность за свою безопасность", - сказал Чажастый.

"Мы не должны выбирать – или США, или Европа. Американцы сами решили, что их присутствие в Европе будет сокращаться", - добавил он.

При этом спикер сейма уверен, что сокращение американского военного присутствия не обойдет и Польшу.

"Некоторые люди в Польше рассчитывают на то, что этот процесс не будет касаться нашей страны, что американцы будут сокращать присутствие в Европе, но не в Польше. Это ошибочное мышление", - сказал он.