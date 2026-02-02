СК раскрыл подробности по делу о попытке похищения подростка в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 2 фев – РИА Новости. Житель Тюменский области, выступивший, по версии следствия, курьером при передаче краденных денег у отца "похищенного" подростка в Красноярске, оставил сумку с 2,5 миллионами рублей в указанном месте, себе деньги не брал, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.