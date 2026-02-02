СК раскрыл подробности по делу о попытке похищения подростка в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 2 фев – РИА Новости. Житель Тюменский области, выступивший, по версии следствия, курьером при передаче краденных денег у отца "похищенного" подростка в Красноярске, оставил сумку с 2,5 миллионами рублей в указанном месте, себе деньги не брал, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
"Двадцать первого января он приехал в Красноярск, проследовал к ресторану, где от ранее незнакомой получил сумку и оставил ее в месте, указанном куратором. Себе денег из сумки не брал. Затем улетел в Благовещенск и ждал дальнейших указаний", - сказал собеседник.
По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске 22 января, его сопровождал неизвестный человек. С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратился его отец. Также сообщалось, что из сейфов в квартире было украдено около 3 миллионов рублей. На следующий день вечером подростка нашли в арендованной квартире вместе с девушкой из Сургута. СК РФ возбудил в отношении нее дело о мошенничестве, суд арестовал фигурантку.
В понедельник региональный главк СК РФ сообщил о задержании в Благовещенске 22-летнего жителя Тюменской области, выполнявшего функцию курьера. Вечером 22 января у одного из ресторанов города он забрал у девушки рюкзак с деньгами.