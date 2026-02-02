В афере с похищением подростка в Красноярске заподозрили курьера мошенников

«

"Злоумышленник выполнил два криминальных заказа в родном городе, получив за каждый по 15 тысяч рублей. Затем он поехал в Красноярск, где забрал сумку с денежными средствами у сообщницы аферистов – 18-летней жительницы Сургута. Сейчас девушка также обвиняется в мошенничестве. Ожидая нового заказа, молодой человек отправился в Благовещенск, где был задержан сотрудниками полиции", - говорится в сообщении Волк на ее канале в Мах.