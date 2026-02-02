В афере с похищением подростка в Красноярске заподозрили курьера мошенников

КРАСНОЯРСК, 2 фев - РИА Новости. Житель Тюмени, подозреваемый в участии в афере с похищением подростка в Красноярске, ранее дважды выполнял в качестве курьера поручения мошенников и за свои услуги получал по 15 тысяч рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Злоумышленник выполнил два криминальных заказа в родном городе, получив за каждый по 15 тысяч рублей. Затем он поехал в Красноярск, где забрал сумку с денежными средствами у сообщницы аферистов – 18-летней жительницы Сургута. Сейчас девушка также обвиняется в мошенничестве. Ожидая нового заказа, молодой человек отправился в Благовещенск, где был задержан сотрудниками полиции", - говорится в сообщении Волк на ее канале в Мах.
По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске 22 января, его сопровождал неизвестный человек. С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратился его отец. Также сообщалось, что из сейфов в квартире было украдено около 3 миллионов рублей. На следующий день вечером подростка нашли в арендованной квартире вместе с девушкой из Сургута. СК РФ возбудил в отношении нее дело о мошенничестве, суд арестовал фигурантку.
В понедельник региональный главк СК РФ сообщал о задержании в Благовещенске 22-летнего жителя Тюменской области, выполнявшего функцию курьера. Вечером 21 января у одного из ресторанов города он забрал у девушки сумку с деньгами и оставил ее в месте, указанном куратором.
