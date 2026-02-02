Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемого в похищении ребенка доставят в Петербург на допрос
16:38 02.02.2026 (обновлено: 16:41 02.02.2026)
Подозреваемого в похищении ребенка доставят в Петербург на допрос
Подозреваемого в похищении ребенка доставят в Петербург на допрос
Подозреваемого в похищении ребенка доставят в Петербург на допрос

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Задержанного по подозрению в похищении 9-летнего мальчика везут из Псковской области в Петербург для допроса, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
"В настоящее время задержанного по подозрению в похищении 9-летнего мальчика везут из Псковской области в Петербург для допроса", - рассказали РИА Новости в оперативных службах.
Собеседник агентства отметил, что личность мужчины, в машину которого сел 9-летний Павел Тифитулин, была установлена ранее, отслеживалось его перемещение, были задействованы правоохранительные органы нескольких соседних регионов.
Поиск девятилетнего Паши Тифитулина, пропавшего на юге Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В "ЛизаАлерт" рассказали о поисках мальчика, пропавшего в Петербурге
Санкт-ПетербургПсковская областьПроисшествия
 
 
