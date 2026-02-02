https://ria.ru/20260202/podozrevaemyy-2071754062.html
Подозреваемого в похищении ребенка доставят в Петербург на допрос
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Задержанного по подозрению в похищении 9-летнего мальчика везут из Псковской области в Петербург для допроса, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
«
"В настоящее время задержанного по подозрению в похищении 9-летнего мальчика везут из Псковской области
в Петербург
для допроса", - рассказали РИА Новости в оперативных службах.
Собеседник агентства отметил, что личность мужчины, в машину которого сел 9-летний Павел Тифитулин, была установлена ранее, отслеживалось его перемещение, были задействованы правоохранительные органы нескольких соседних регионов.