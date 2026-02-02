В Благовещенске задержали подозреваемого в афере с похищением подростка

«

"В Красноярском крае в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, связанном с похищением подростка, задержан житель Тюменской области... В результате неотложных следственных действий при взаимодействии с УУР ГУ МВД России по Красноярскому краю местонахождение фигуранта установлено 1 февраля 2026 года в Благовещенске. Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.