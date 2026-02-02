В Благовещенске задержали подозреваемого в афере с похищением подростка

КРАСНОЯРСК, 2 фев - РИА Новости. Оперативники задержали в Благовещенске 22-летнего жителя Тюменской области, подозреваемого в участии в афере с похищением подростка в Красноярске, заявили РИА Новости в ГСУСК региона.
«
"В Красноярском крае в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, связанном с похищением подростка, задержан житель Тюменской области... В результате неотложных следственных действий при взаимодействии с УУР ГУ МВД России по Красноярскому краю местонахождение фигуранта установлено 1 февраля 2026 года в Благовещенске. Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.
По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске 22 января, его сопровождал неизвестный человек. С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратился его отец. Также сообщалось, что из сейфов в квартире было украдено около 3 миллионов рублей. На следующий день вечером подростка нашли в арендованной квартире вместе с девушкой из Сургута. СК РФ возбудил в отношении нее дело о мошенничестве, суд арестовал фигурантку. Девушке предъявили обвинение, вину она не признает.
В Красноярске задержали участницу аферы с похищением подростка
24 января, 08:28