Синоптики предупредили о морозах до минус 27 градусов ночью в Подмосковье - РИА Новости, 02.02.2026
14:05 02.02.2026
Синоптики предупредили о морозах до минус 27 градусов ночью в Подмосковье
общество
москва
московская область (подмосковье)
россия
гидрометцентр
новый год
2026
общество, москва, московская область (подмосковье), россия, гидрометцентр, новый год
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Гидрометцентр, Новый год
Синоптики предупредили о морозах до минус 27 градусов ночью в Подмосковье

Температура в Московской области упадет до минус 27 градусов следующей ночью

© РИА Новости / Илья Наймушин
Девушки
Девушки - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Девушки. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Московской области температура пустится до минус 24, местами значение термометра может достичь минус 27 градусов в ночь на 3 февраля, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре РФ.
"Во вторник, 3 февраля, ночью облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в Москве минус 22 - минус 20 градусов, в центре города минус 20 - минус 18 градусов, по области минус 24 - минус 19 градусов, местами до минус 27 градусов", - сказали в Гидрометцентре.
Днем переменная облачность, преимущественно без осадков, в Москве минус 15 - минус 13 градусов, по области минус 18 - минус 13 градусов, ветер западный 3-8 метров в секунду, гололедица, добавили синоптики.
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Синоптик рассказала, когда в Москве начнут ослабевать морозы
