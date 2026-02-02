https://ria.ru/20260202/pensionerka-2071655380.html
Мошенники выманили у тюменской пенсионерки 18,5 миллиона рублей
Пенсионерка из Тюмени под действием мошенников, представившихся ей правоохранителями, отдала курьеру и перевела на чужие счета 18,5 миллионов рублей, возбуждено РИА Новости, 02.02.2026
Мошенники выманили у тюменской пенсионерки 18,5 миллиона рублей
