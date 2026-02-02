Рейтинг@Mail.ru
Мошенники выманили у тюменской пенсионерки 18,5 миллиона рублей
10:59 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/pensionerka-2071655380.html
Мошенники выманили у тюменской пенсионерки 18,5 миллиона рублей
происшествия
тюмень
тюменская область
тюмень
тюменская область
происшествия, тюмень, тюменская область
Происшествия, Тюмень, Тюменская область
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 2 фев - РИА Новости. Пенсионерка из Тюмени под действием мошенников, представившихся ей правоохранителями, отдала курьеру и перевела на чужие счета 18,5 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
"Неизвестные позвонили на сотовый телефон пенсионерки, представились сотрудниками правоохранительных органов и под предлогом предотвращения несанкционированного хищения денег убедили потерпевшую передать курьеру, а также перевести на "безопасные" счета имеющиеся у нее 18,5 миллионов рублей. Прокуратура организовала надзор за ходом и результатами расследования дела по факту мошенничества", - говорится в сообщении.
В целом за минувшую неделю, по данным прокуратуры, от действий телефонных и интернет-мошенников пострадал 51 житель региона, их финансовые потери превысили 33 миллиона рублей.
Происшествия
 
 
