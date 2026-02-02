Рейтинг@Mail.ru
В России будут иначе начислять зарплаты работников сферы образования - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:14 02.02.2026 (обновлено: 11:07 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/pedagogi-2071605790.html
В России будут иначе начислять зарплаты работников сферы образования
В России будут иначе начислять зарплаты работников сферы образования - РИА Новости, 02.02.2026
В России будут иначе начислять зарплаты работников сферы образования
Правительство РФ совместно с работодателями и профсоюзами рекомендовало устанавливать размер оклада работников сферы образования в размере 70% от общей суммы... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T02:14:00+03:00
2026-02-02T11:07:00+03:00
общество
россия
образование
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969715414_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_2260ccfa0865f51a8a57599f200b77bb.jpg
https://ria.ru/20260129/obrazovanie-2070935558.html
https://ria.ru/20250806/minprosveschenie-2033594624.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969715414_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_7e3d306ac1a95ef207736f9cac54d1c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, образование, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Образование, Социальный навигатор, СН_Образование
В России будут иначе начислять зарплаты работников сферы образования

РИА Новости: оклад педагогов может составить 70 процентов от общей зарплаты

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкУрок математики
Урок математики - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Урок математики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Правительство РФ совместно с работодателями и профсоюзами рекомендовало устанавливать размер оклада работников сферы образования в размере 70% от общей суммы зарплаты, а для уже работающих в этой сфере россиян пересмотреть его долю в доходе, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, рекомендуется распределять средства на оплату труда таким образом, чтобы окладная часть доходов работников составляла 70%. А для уже работающих специалистов необходимо актуализировать структуру зарплаты по этим правилам.
Уроке английского языка - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Образование не должно считаться сферой услуг, заявил глава СПЧ
29 января, 11:23
Отмечается, что такое распределение доходов направлено на повышение престижности и привлекательности профессии педагога в России, уменьшение разницы в оплате труда, а также на развитие кадрового потенциала в сфере.
При индексации зарплат также рекомендуется направлять средства на увеличение окладной части.
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Минпросвещения определило нормы часов работы педагогов с учетом должности
6 августа 2025, 03:26
 
ОбществоРоссияОбразованиеСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала