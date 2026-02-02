https://ria.ru/20260202/pedagogi-2071605790.html
В России будут иначе начислять зарплаты работников сферы образования
В России будут иначе начислять зарплаты работников сферы образования - РИА Новости, 02.02.2026
В России будут иначе начислять зарплаты работников сферы образования
Правительство РФ совместно с работодателями и профсоюзами рекомендовало устанавливать размер оклада работников сферы образования в размере 70% от общей суммы... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T02:14:00+03:00
2026-02-02T02:14:00+03:00
2026-02-02T11:07:00+03:00
общество
россия
образование
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969715414_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_2260ccfa0865f51a8a57599f200b77bb.jpg
https://ria.ru/20260129/obrazovanie-2070935558.html
https://ria.ru/20250806/minprosveschenie-2033594624.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969715414_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_7e3d306ac1a95ef207736f9cac54d1c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, образование, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Образование, Социальный навигатор, СН_Образование
В России будут иначе начислять зарплаты работников сферы образования
РИА Новости: оклад педагогов может составить 70 процентов от общей зарплаты
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Правительство РФ совместно с работодателями и профсоюзами рекомендовало устанавливать размер оклада работников сферы образования в размере 70% от общей суммы зарплаты, а для уже работающих в этой сфере россиян пересмотреть его долю в доходе, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, рекомендуется распределять средства на оплату труда таким образом, чтобы окладная часть доходов работников составляла 70%. А для уже работающих специалистов необходимо актуализировать структуру зарплаты по этим правилам.
Отмечается, что такое распределение доходов направлено на повышение престижности и привлекательности профессии педагога в России
, уменьшение разницы в оплате труда, а также на развитие кадрового потенциала в сфере.
При индексации зарплат также рекомендуется направлять средства на увеличение окладной части.