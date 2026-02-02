В России будут иначе начислять зарплаты работников сферы образования

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Правительство РФ совместно с работодателями и профсоюзами рекомендовало устанавливать размер оклада работников сферы образования в размере 70% от общей суммы зарплаты, а для уже работающих в этой сфере россиян пересмотреть его долю в доходе, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.