Рейтинг@Mail.ru
Пациент с оспой обезьян в Подмосковье находится в состоянии средней тяжести - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 02.02.2026 (обновлено: 14:27 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/patsient-2071716069.html
Пациент с оспой обезьян в Подмосковье находится в состоянии средней тяжести
Пациент с оспой обезьян в Подмосковье находится в состоянии средней тяжести - РИА Новости, 02.02.2026
Пациент с оспой обезьян в Подмосковье находится в состоянии средней тяжести
Пациент с подтвержденной "оспой обезьян" в Подмосковье находится в состоянии средней тяжести, ещё один контактирующий - в удовлетворительном состоянии, сообщил... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T14:19:00+03:00
2026-02-02T14:27:00+03:00
московская область (подмосковье)
домодедово (аэропорт)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789711316_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_38011648fb1afa454f710fdcedd249d4.jpg
https://ria.ru/20260201/rospotrebnadzor-2071569526.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789711316_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_403c4751e8485220c6f8bdb0bbc86d57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), происшествия
Московская область (Подмосковье), Домодедово (аэропорт), Происшествия
Пациент с оспой обезьян в Подмосковье находится в состоянии средней тяжести

Пациент с оспой обезьян в Домодедово находится в состоянии средней тяжести

© CDCВирус оспы обезьян под электронным микроскопом
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© CDC
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пациент с подтвержденной "оспой обезьян" в Подмосковье находится в состоянии средней тяжести, ещё один контактирующий - в удовлетворительном состоянии, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
"В настоящее время пациент с подтвержденным диагнозом "оспа обезьян" находится в инфекционном отделении Домодедовской больницы. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Еще один контактирующий в удовлетворительном состоянии находится под наблюдением медицинских специалистов в инфекционном отделении. В настоящий момент клинических проявлений болезни не зафиксировано", - рассказал Забелин.
Он также отметил, что минздрав региона совместно с Роспотребнадзором Московской области проводят все необходимые эпидемиологические мероприятия. Ситуация находится на контроле регионального минздрава и управления Роспотребнадзора по Московской области.
Медицинская лаборатория - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В Роспотребнадзоре рассказали о тест-системе для диагностики оспы обезьян
1 февраля, 17:20
 
Московская область (Подмосковье)Домодедово (аэропорт)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала