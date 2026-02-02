Пациент с оспой обезьян в Подмосковье находится в состоянии средней тяжести

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пациент с подтвержденной "оспой обезьян" в Подмосковье находится в состоянии средней тяжести, ещё один контактирующий - в удовлетворительном состоянии, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

"В настоящее время пациент с подтвержденным диагнозом "оспа обезьян" находится в инфекционном отделении Домодедовской больницы. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Еще один контактирующий в удовлетворительном состоянии находится под наблюдением медицинских специалистов в инфекционном отделении. В настоящий момент клинических проявлений болезни не зафиксировано", - рассказал Забелин.