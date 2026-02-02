Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде предложили ужесточить ответственность для молодежи за диверсии - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:33 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/otvetstvennost-2071699614.html
В Совфеде предложили ужесточить ответственность для молодежи за диверсии
В Совфеде предложили ужесточить ответственность для молодежи за диверсии - РИА Новости, 02.02.2026
В Совфеде предложили ужесточить ответственность для молодежи за диверсии
Нужно ужесточать наказание для молодых людей, которые по заданию зарубежных кураторов совершают диверсии в России, считает глава комиссии Совфеда по защите... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T13:33:00+03:00
2026-02-02T13:33:00+03:00
россия
владимир джабаров
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg
https://ria.ru/20260127/podrostok-2070495968.html
https://ria.ru/20260131/sovfed-2071466478.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_1a667f0e11b04da3a455bb82695857b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир джабаров, совет федерации рф
Россия, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ
В Совфеде предложили ужесточить ответственность для молодежи за диверсии

Джабаров призвал ужесточить наказание за диверсии для молодых людей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Нужно ужесточать наказание для молодых людей, которые по заданию зарубежных кураторов совершают диверсии в России, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.
"Вчера (по ТВ - ред.)... показывали молодёжь, которая купилась на вербовку иностранцев украинских. То есть получается, что у нас растёт молодёжь.. некоторая, автономно. Я думаю, что это задача не только школ, но и родителей в первую очередь. И надо думать о том, чтобы ужесточать наказание", - сказал политик на заседании комиссии во вторник.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Новосибирской области задержали подростка, подозреваемого в диверсии
27 января, 11:17
По словам Джабарова, может быть, это выглядит жестоко, но тем не менее, мы должны понимать, что тот урон, который могут нанести действия этих молодых людей, может быть такой, что завтра пострадают вообще совершенно ни в чем не повинные люди. "И самое главное, они калечат и свою жизнь, свою судьбу. И, в общем, наносят огромный урон родине и своим родителям".
По словам сенатора, комиссия одно из заседаний может посвятить этой теме.
"Надо понимать, что обеспечение безопасности государства – это не только работа силовых структур, это работа каждого из нас. Надо выступать на местном телевидении, надо ходить в институты, в школы, беседовать с молодёжью", - заключил Джабаров.
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Совфеде заявили, что в Европе мало кто верит в угрозу России
31 января, 19:31
 
РоссияВладимир ДжабаровСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала