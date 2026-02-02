https://ria.ru/20260202/otvetstvennost-2071699614.html
В Совфеде предложили ужесточить ответственность для молодежи за диверсии
В Совфеде предложили ужесточить ответственность для молодежи за диверсии
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Нужно ужесточать наказание для молодых людей, которые по заданию зарубежных кураторов совершают диверсии в России, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.
"Вчера (по ТВ - ред.)... показывали молодёжь, которая купилась на вербовку иностранцев украинских. То есть получается, что у нас растёт молодёжь.. некоторая, автономно. Я думаю, что это задача не только школ, но и родителей в первую очередь. И надо думать о том, чтобы ужесточать наказание", - сказал политик на заседании комиссии во вторник.
По словам Джабарова, может быть, это выглядит жестоко, но тем не менее, мы должны понимать, что тот урон, который могут нанести действия этих молодых людей, может быть такой, что завтра пострадают вообще совершенно ни в чем не повинные люди. "И самое главное, они калечат и свою жизнь, свою судьбу. И, в общем, наносят огромный урон родине и своим родителям".
По словам сенатора, комиссия одно из заседаний может посвятить этой теме.
"Надо понимать, что обеспечение безопасности государства – это не только работа силовых структур, это работа каждого из нас. Надо выступать на местном телевидении, надо ходить в институты, в школы, беседовать с молодёжью", - заключил Джабаров
