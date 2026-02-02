Рейтинг@Mail.ru
Житель Новосибирска получил срок за печать поддельных долларов - РИА Новости, 02.02.2026
11:31 02.02.2026
Житель Новосибирска получил срок за печать поддельных долларов
Центральный районный суд Новосибирска приговорил местного жителя к трем годам колонии за печать и продажу крупных партий фальшивых долларов, его пособник... РИА Новости, 02.02.2026
НОВОСИБИРСК, 2 фев – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска приговорил местного жителя к трем годам колонии за печать и продажу крупных партий фальшивых долларов, его пособник избежал наказания - умер до суда, сообщает УФСБ по Новосибирской области.
Как сообщили в УФСБ, Вячеслав Брюханов и Олег Голдырев изготавливали купюры номиналом 100 долларов США образца 1996 года методом плоской офсетной печати в подвале жилого дома, где жил один из фальшивомонетчиков, а также в его гараже. Сотрудники УФСБ в июне 2022 года пресекли их деятельность и изъяли тысячи купюр, печатные станки, краски, химические реактивы и другие предметы для производства. Один из злоумышленников до суда не дожил, о причинах его смерти не сообщается.
"Уголовное преследование в отношении Вячеслава Брюханова прекращено (посмертно). Сегодня Центральным районным судом Новосибирска Олег Голдырев признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, Голдырева признали виновным по уголовному делу, предусмотренному частью 1 статьи 186 УК России (изготовление в целях сбыта поддельной иностранной валюты, хранение, перевозка и сбыт заведомо поддельной иностранной валюты).
