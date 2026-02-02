Житель Новосибирска получил срок за печать поддельных долларов

НОВОСИБИРСК, 2 фев – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска приговорил местного жителя к трем годам колонии за печать и продажу крупных партий фальшивых долларов, его пособник избежал наказания - умер до суда, сообщает УФСБ по Новосибирской области.