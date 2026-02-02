В Нижнем Новгороде на ребенка упала наледь с крыши

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 фев - РИА Новости. Упавшая с крыши наледь повредила позвоночник ребенку в Нижнем Новгороде, мальчик в больнице, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По данным СУСК, 29 января в Автозаводском районе на ребенка с крыши многоквартирного дома упала наледь. С полученной травмой позвоночника ребенок доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
"По версии следствия, происшествие стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей сотрудником по организации эксплуатации и ремонту жилищного фонда одной из организаций города Нижнего Новгорода, который не обеспечил своевременную и качественную очистку кровли дома, что привело к травмированию ребенка. Сотруднику организации предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.
Администрация Автозаводского района уточняет, что от падения наледи пострадал 12-летний мальчик. "Он был оперативно госпитализирован в медицинское учреждение, где его обследовали врачи. В настоящее время ребенок находится в больнице, состояние удовлетворительное", - сообщили в районной администрации.
Отмечается, что представители администрации Автозаводского района совместно с представителем управляющей компании в день происшествия посетили в больнице маму ребенка. Семье была предложена любая необходимая помощь.