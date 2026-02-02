В Нижнем Новгороде на ребенка упала наледь с крыши

Администрация Автозаводского района уточняет, что от падения наледи пострадал 12-летний мальчик. "Он был оперативно госпитализирован в медицинское учреждение, где его обследовали врачи. В настоящее время ребенок находится в больнице, состояние удовлетворительное", - сообщили в районной администрации.