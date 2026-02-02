Рейтинг@Mail.ru
Посол Нидерландов оценила важность дипломатических каналов с Россией
16:51 02.02.2026
Посол Нидерландов оценила важность дипломатических каналов с Россией
Посол Нидерландов оценила важность дипломатических каналов с Россией
Нидерланды считают важным поддерживать открытыми дипломатические каналы с Россией, заявила посол в Москве Йоаннеке Балфоорт. РИА Новости, 02.02.2026
Посол Нидерландов оценила важность дипломатических каналов с Россией

Посол Балфоорт: Нидерланды считают важным поддерживать открытые каналы с Россией

ГААГА, 2 фев - РИА Новости. Нидерланды считают важным поддерживать открытыми дипломатические каналы с Россией, заявила посол в Москве Йоаннеке Балфоорт.
"Дипломатия практикуется и в странах со сложными отношениями, а также в странах, которые, как Россия, считают нас недружественными, где двусторонние отношения в настоящее время очень плохие. И именно поэтому так важно оставлять эти каналы открытыми", - сказала Балфоорт в эфире телеканала NPO 2, говоря о дипломатических каналах с РФ.
По ее словам, нидерландские дипломаты время от времени контактируют с российскими.
"Это возможно, и на самом деле очень важно", - подчеркнула посол.
