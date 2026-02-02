Посол Нидерландов оценила важность дипломатических каналов с Россией

ГААГА, 2 фев - РИА Новости. Нидерланды считают важным поддерживать открытыми дипломатические каналы с Россией, заявила посол в Москве Йоаннеке Балфоорт.

По ее словам, нидерландские дипломаты время от времени контактируют с российскими.