Посол Нидерландов оценила важность дипломатических каналов с Россией
Посол Нидерландов оценила важность дипломатических каналов с Россией - РИА Новости, 02.02.2026
Посол Нидерландов оценила важность дипломатических каналов с Россией
Нидерланды считают важным поддерживать открытыми дипломатические каналы с Россией, заявила посол в Москве Йоаннеке Балфоорт. РИА Новости, 02.02.2026
Посол Нидерландов оценила важность дипломатических каналов с Россией
Посол Балфоорт: Нидерланды считают важным поддерживать открытые каналы с Россией