Наемники из Аргентины планируют присоединиться к подразделению ВСУ

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Группа боевиков из Аргентины планирует присоединиться к подразделению ВСУ "Специальная латинская бригада" (СЛБ), выяснило РИА Новости.
Перуанский вербовщик СЛБ в ходе прямой трансляции в одной из соцсетей вышел на связь с боевиком, координирующим формирование группы аргентинцев для присоединения к бригаде, и сообщил, что ведется оформление необходимых документов. Также было сказано, что координатор и члены группы аргентинцев проживают не в столице страны, в связи с чем вербовщик пообещал взять на себя вопросы организации пребывания наемников в Буэнос-Айресе до момента вылета на Украину.
В сентябре наемники СЛБ после публикации материала РИА Новости об этом подразделении оправдывались в соцсетях, пытаясь ввести аудиторию в заблуждение о своем статусе юридическими уловками киевского режима, и лишь подтвердили факт участия в боевых действиях на Украине.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
30 января, 15:00