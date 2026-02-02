Рейтинг@Mail.ru
Наемники из Аргентины планируют присоединиться к подразделению ВСУ - РИА Новости, 02.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:56 02.02.2026
Наемники из Аргентины планируют присоединиться к подразделению ВСУ
Наемники из Аргентины планируют присоединиться к подразделению ВСУ
Группа боевиков из Аргентины планирует присоединиться к подразделению ВСУ "Специальная латинская бригада" (СЛБ), выяснило РИА Новости. РИА Новости, 02.02.2026
Наемники из Аргентины планируют присоединиться к подразделению ВСУ

РИА Новости: группа боевиков из Аргентины планирует присоединиться к ВСУ

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Группа боевиков из Аргентины планирует присоединиться к подразделению ВСУ "Специальная латинская бригада" (СЛБ), выяснило РИА Новости.
Перуанский вербовщик СЛБ в ходе прямой трансляции в одной из соцсетей вышел на связь с боевиком, координирующим формирование группы аргентинцев для присоединения к бригаде, и сообщил, что ведется оформление необходимых документов. Также было сказано, что координатор и члены группы аргентинцев проживают не в столице страны, в связи с чем вербовщик пообещал взять на себя вопросы организации пребывания наемников в Буэнос-Айресе до момента вылета на Украину.
В сентябре наемники СЛБ после публикации материала РИА Новости об этом подразделении оправдывались в соцсетях, пытаясь ввести аудиторию в заблуждение о своем статусе юридическими уловками киевского режима, и лишь подтвердили факт участия в боевых действиях на Украине.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
