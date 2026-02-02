https://ria.ru/20260202/myuzikl-2071691717.html
Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой!" вернется на сцену МДМ
Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой!" вернется на сцену МДМ - РИА Новости, 02.02.2026
Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой!" вернется на сцену МДМ
Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой!" вернется на сцену Московского дворца молодежи 11 апреля, его показы продлятся несколько месяцев. РИА Новости, 02.02.2026
МОСКВА, 2 фев - пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва". Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой!" вернется на сцену Московского дворца молодежи 11 апреля, его показы продлятся несколько месяцев.
События мюзикла разворачиваются в середине 80-х годов в Ленинграде. Герои истории – молодые романтики. Музыкальной основой спектакля стали 20 песен бит-квартета "Секрет". За два сезона ежедневных показов – c 2022 по 2024 годы – его посмотрело более 1,2 миллиона человек. Сборы спектакля превысили 3,4 миллиарда рублей.
Для постановки оригинального джукбокс-мюзикла (спектакль, созданный на основе популярного музыкального материала) команда "Бродвей Москва" объединила профессионалов театра, кино и телевидения.
Режиссером стал Михаил Миронов, работавший с МХТ имени Чехова и телешоу "Вечерний Ургант", – он же написал пьесу в соавторстве с киносценаристом Сергеем Калужановым ("Метод 2", "Мажор" и другие). Хореографом-постановщиком выступила Ирина Кашуба ("Последняя сказка", "Шахматы"). Сценографию создал Максим Обрезков. Музыкальным руководителем проекта стал лауреат премии "Золотая маска" Евгений Загот – в его аранжировках для большого оркестра зазвучали со сцены Театра МДМ 20 хитов бит-квартета "Секрет" в исполнении героев мюзикла.
