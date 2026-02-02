Рейтинг@Mail.ru
В Псковской области мужчина зарезал друга и совершил самоубийство
13:58 02.02.2026
В Псковской области мужчина зарезал друга и совершил самоубийство
В Псковской области мужчина зарезал друга и совершил самоубийство - РИА Новости, 02.02.2026
В Псковской области мужчина зарезал друга и совершил самоубийство
Житель Псковской области в ссоре зарезал друга, который находился у него в гостях, а затем совершил самоубийство, возбуждено уголовное дело, сообщила... РИА Новости, 02.02.2026
происшествия, россия, псковская область
Происшествия, Россия, Псковская область
В Псковской области мужчина зарезал друга и совершил самоубийство

В Псковской области мужчина в ссоре зарезал друга и совершил самоубийство

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Житель Псковской области в ссоре зарезал друга, который находился у него в гостях, а затем совершил самоубийство, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
«
"По версии следствия, 1 февраля... в ночное время потерпевший находился в гостях у своего друга... с которым у него возникла ссора. В ходе возникшего конфликта хозяин квартиры нанес гостю несколько колото-резаных (ранений - ред.) в область туловища, от которых пострадавший скончался на месте происшествия. После совершенного убийства мужчина лишил себя жизни", – говорится в сообщении.
По факту убийства 22-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Следователи устанавливают обстоятельства преступления.
В Петербурге муж застрелил жену из ружья, а затем покончил с собой
