В Псковской области мужчина зарезал друга и совершил самоубийство
В Псковской области мужчина зарезал друга и совершил самоубийство - РИА Новости, 02.02.2026
В Псковской области мужчина зарезал друга и совершил самоубийство
Житель Псковской области в ссоре зарезал друга, который находился у него в гостях, а затем совершил самоубийство, возбуждено уголовное дело, сообщила... РИА Новости, 02.02.2026
В Псковской области мужчина зарезал друга и совершил самоубийство
В Псковской области мужчина в ссоре зарезал друга и совершил самоубийство