Герой России Муслим Муслимов погиб на СВО

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил о гибели на СВО Героя России Муслима Муслимова, отметив, что тот погиб, как и жил – исполняя свой воинский долг до конца.

"Муслим навсегда останется в сердцах людей, которые знали о нём, служили рядом, гордились им как земляком. Мы будем помнить его как пример мужества, чести и настоящего офицера", - добавил Меликов.