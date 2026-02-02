Рейтинг@Mail.ru
Герой России Муслим Муслимов погиб на СВО - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:26 02.02.2026 (обновлено: 11:37 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/muslimov-2071662149.html
Герой России Муслим Муслимов погиб на СВО
Герой России Муслим Муслимов погиб на СВО - РИА Новости, 02.02.2026
Герой России Муслим Муслимов погиб на СВО
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил о гибели на СВО Героя России Муслима Муслимова, отметив, что тот погиб, как и жил – исполняя свой воинский долг РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T11:26:00+03:00
2026-02-02T11:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071663055_0:80:488:355_1920x0_80_0_0_024353efa00d7691c61ab8d8c1b2be44.jpg
россия
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071663055_0:34:488:400_1920x0_80_0_0_6a6b3fce7554d5d568a74c7556207319.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика дагестан
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Дагестан
Герой России Муслим Муслимов погиб на СВО

Герой России Муслим Муслимов погиб на передовой в зоне СВО

© Фото : пресс-служба главы ДагестанаГерой России Муслим Муслимов
Герой России Муслим Муслимов - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : пресс-служба главы Дагестана
Герой России Муслим Муслимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил о гибели на СВО Героя России Муслима Муслимова, отметив, что тот погиб, как и жил – исполняя свой воинский долг до конца.
«
"С передовой пришла очень тяжёлая для меня новость – не стало Муслима Муслимова, нашего 12-го Героя России с начала СВО. Он погиб, как и жил, – исполняя свой воинский долг до конца. Это огромная утрата не только для его семьи, а для всего Дагестана, всей России", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы республики.
Меликов отметил, что Муслимов был "удивительно скромным, искренним и достойным парнем". Он также выразил соболезнования родным и близким военного.
"Муслим навсегда останется в сердцах людей, которые знали о нём, служили рядом, гордились им как земляком. Мы будем помнить его как пример мужества, чести и настоящего офицера", - добавил Меликов.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала