Герой России Муслим Муслимов погиб на СВО

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил о гибели на СВО Героя России Муслима Муслимова, отметив, что тот погиб, как и жил – исполняя свой воинский долг РИА Новости, 02.02.2026
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил о гибели на СВО Героя России Муслима Муслимова, отметив, что тот погиб, как и жил – исполняя свой воинский долг до конца.
«
"С передовой пришла очень тяжёлая для меня новость – не стало Муслима Муслимова, нашего 12-го Героя России
с начала СВО. Он погиб, как и жил, – исполняя свой воинский долг до конца. Это огромная утрата не только для его семьи, а для всего Дагестана
, всей России", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
главы республики.
Меликов
отметил, что Муслимов был "удивительно скромным, искренним и достойным парнем". Он также выразил соболезнования родным и близким военного.
"Муслим навсегда останется в сердцах людей, которые знали о нём, служили рядом, гордились им как земляком. Мы будем помнить его как пример мужества, чести и настоящего офицера", - добавил Меликов.