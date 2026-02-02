В Донецке почтили память Моторолы в день его рождения

ДОНЕЦК, 2 фев – РИА Новости. День рождения первого командира батальона "Спарта" Арсена Павлова ("Моторолы") волонтеры "Молодой гвардии "Единой России" вместе с бойцами-"спартанцами" отметили возложением цветов к бюсту комбата на аллее Героев в центре Донецка, сообщили журналистам в пресс-службе министерства молодежной политики республики.