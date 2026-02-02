Рейтинг@Mail.ru
В Донецке почтили память Моторолы в день его рождения - РИА Новости, 02.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:57 02.02.2026 (обновлено: 21:13 02.02.2026)
В Донецке почтили память Моторолы в день его рождения
В Донецке почтили память Моторолы в день его рождения - РИА Новости, 02.02.2026
В Донецке почтили память Моторолы в день его рождения
День рождения первого командира батальона "Спарта" Арсена Павлова ("Моторолы") волонтеры "Молодой гвардии "Единой России" вместе с бойцами-"спартанцами"... РИА Новости, 02.02.2026
В Донецке почтили память Арсена Павлова
В Донецке почтили память легенды донецкого ополчения Арсена Павлова. На Аллее Героев волонтеры Молодежки вместе с бойцами батальона "Спарта" возложили цветы у бюста "Моторолы".
В Донецке почтили память Моторолы в день его рождения

Волонтеры возложили цветы к бюсту первого командира батальона "Спарта" Павлова

ДОНЕЦК, 2 фев – РИА Новости. День рождения первого командира батальона "Спарта" Арсена Павлова ("Моторолы") волонтеры "Молодой гвардии "Единой России" вместе с бойцами-"спартанцами" отметили возложением цветов к бюсту комбата на аллее Героев в центре Донецка, сообщили журналистам в пресс-службе министерства молодежной политики республики.
«
"Мы находимся на аллее Героев, возлагаем цветы в честь дня рождения Арсена Павлова, "Моторолы", Героя ДНР. Память о "Мотороле" важна, как и много лет после его смерти. На этой аллее находятся люди, которых знает и чтит вся республика… Мы проводим такие акции, чтобы наша молодежь знала свою историю, знала своих Героев и передавала это дальше из поколения в поколение", - сказал руководитель "Молодой Республики" и "Молодой Гвардии "Единой России" ДНР Сергей Добровольский.
Он также напомнил, что Павлов добровольно приехал защищать русскую землю, и потому является для Донбасса родным человеком.
Основатель и первый командир батальона "Спарта", Герой ДНР Арсен Павлов ("Моторола") родился в 2 февраля 1983 году в городе Ухта Коми АССР (ныне Республика Коми). В конфликте в Донбассе принимал участие с лета 2014 года, воевал в Славянске, Иловайске, Донецком аэропорту и Дебальцеве, дважды - в 2015 и 2016 годах - принимал участие в парадах Победы в Донецке. Шестнадцатого октября 2016 года был убит при взрыве в лифте своего дома в Донецке. На посту командира "Спарты" его сменил Владимир Жога, погибший 5 марта 2022 года при освобождении города Волноваха. С 2022 года подразделение входит в состав 51-й гвардейской общевойсковой армии Вооруженных сил России как 80-й отдельный гвардейский разведывательный батальон "Спарта" имени Героя Донецкой Народной Республики полковника А.С. Павлова.
Памятник первому командиру батальона Спарта Арсену Павлову с позывным Моторола в городе Ухта в республике Коми - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
В Коми открыли памятник первому командиру батальона "Спарта"
26 октября 2025, 14:55
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкДонбассВладимир ЖогаМолодая гвардияЕдиная Россия
 
 
