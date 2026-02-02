В Москве из-за холодов будут регулировать отопление по прогнозу погоды

"По прогнозам синоптиков, с 3 февраля и по 6 февраля в столице сохранится аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха может быть на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Городские службы будут заблаговременно регулировать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения на основе краткосрочного прогноза погоды", - говорится в сообщении.