В Москве девушка отдала мошенникам два миллиона рублей
В Москве девушка отдала мошенникам два миллиона рублей - РИА Новости, 02.02.2026
В Москве девушка отдала мошенникам два миллиона рублей
Девушка из Москвы передала свыше 2 миллионов рублей из сейфа родителей курьеру мошенников, кодовым словом в общении с которым было "Пеппа", информирует... РИА Новости, 02.02.2026
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Девушка из Москвы передала свыше 2 миллионов рублей из сейфа родителей курьеру мошенников, кодовым словом в общении с которым было "Пеппа", информирует пресс-служба столичного главка МВД РФ.
По данным главка, 16-летней москвичке позвонили неизвестные, выдававшие себя за работников службы доставки. Они уговорили ее назвать код из смс, после чего заявили, что к ее личным данным получили доступ мошенники и от ее имени уже произведен денежный перевод в целях финансирования запрещенной организации. Они запугивали девушку привлечением к уголовной ответственности и потребовали задекларировать имущество, хранящееся дома.
Узнав о наличии в квартире сейфа, мошенники убедили ее взять из него деньги, принадлежащие родителям, и отдать приехавшему курьеру. Материальный ущерб превысил 2 миллиона рублей.
Курьером оказался 52-летний житель Подмосковья
, следствие полагает, что он перевел деньги в криптовалюту и отправил их другим лицам. Следователем отдела МВД России
по району Хорошево-Мневники возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигурант арестован.
Как сообщил задержанный на видео, предоставленном РИА-Новости в пресс-службе главка, слово "Пеппа" было паролем, по которому 16-летняя девушка должна была идентифицировать курьера.