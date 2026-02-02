В Москве девушка отдала мошенникам два миллиона рублей

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Девушка из Москвы передала свыше 2 миллионов рублей из сейфа родителей курьеру мошенников, кодовым словом в общении с которым было "Пеппа", информирует пресс-служба столичного главка МВД РФ.

По данным главка, 16-летней москвичке позвонили неизвестные, выдававшие себя за работников службы доставки. Они уговорили ее назвать код из смс, после чего заявили, что к ее личным данным получили доступ мошенники и от ее имени уже произведен денежный перевод в целях финансирования запрещенной организации. Они запугивали девушку привлечением к уголовной ответственности и потребовали задекларировать имущество, хранящееся дома.