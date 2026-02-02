Рейтинг@Mail.ru
В Москве девушка отдала мошенникам два миллиона рублей - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/moshenniki-2071750048.html
В Москве девушка отдала мошенникам два миллиона рублей
В Москве девушка отдала мошенникам два миллиона рублей - РИА Новости, 02.02.2026
В Москве девушка отдала мошенникам два миллиона рублей
Девушка из Москвы передала свыше 2 миллионов рублей из сейфа родителей курьеру мошенников, кодовым словом в общении с которым было "Пеппа", информирует... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T16:18:00+03:00
2026-02-02T16:18:00+03:00
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1a6cdd1054a069fc226e7e1d4bf1baf4.jpg
https://ria.ru/20260202/moshennik-2071609033.html
https://ria.ru/20250810/peterburg-2034413004.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2691a9f8a615feb44b7c3ff472c27dc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве девушка отдала мошенникам два миллиона рублей

В Москве 16-летняя девушка отдала мошенникам два миллиона рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Девушка из Москвы передала свыше 2 миллионов рублей из сейфа родителей курьеру мошенников, кодовым словом в общении с которым было "Пеппа", информирует пресс-служба столичного главка МВД РФ.
По данным главка, 16-летней москвичке позвонили неизвестные, выдававшие себя за работников службы доставки. Они уговорили ее назвать код из смс, после чего заявили, что к ее личным данным получили доступ мошенники и от ее имени уже произведен денежный перевод в целях финансирования запрещенной организации. Они запугивали девушку привлечением к уголовной ответственности и потребовали задекларировать имущество, хранящееся дома.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Раскрыты фразы, которые заставят мошенника повесить трубку
Вчера, 03:24
Узнав о наличии в квартире сейфа, мошенники убедили ее взять из него деньги, принадлежащие родителям, и отдать приехавшему курьеру. Материальный ущерб превысил 2 миллиона рублей.
Курьером оказался 52-летний житель Подмосковья, следствие полагает, что он перевел деньги в криптовалюту и отправил их другим лицам. Следователем отдела МВД России по району Хорошево-Мневники возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигурант арестован.
Как сообщил задержанный на видео, предоставленном РИА-Новости в пресс-службе главка, слово "Пеппа" было паролем, по которому 16-летняя девушка должна была идентифицировать курьера.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 15 миллионов рублей
10 августа 2025, 10:44
 
ПроисшествияМоскваМосковская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала