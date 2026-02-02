Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд аннулировал кредит женщине, который на нее оформили мошенники - РИА Новости, 02.02.2026
19:01 02.02.2026
Мосгорсуд аннулировал кредит женщине, который на нее оформили мошенники
Мосгорсуд подтвердил решение районного суда, аннулировавшего кредитный договор на 1 миллион рублей, который мошенники оформили на женщину по смс, а затем... РИА Новости, 02.02.2026
происшествия
россия
московский городской суд
россия
происшествия, россия, московский городской суд
Происшествия, Россия, Московский городской суд
Мосгорсуд аннулировал кредит женщине, который на нее оформили мошенники

РИА Новости: суд отменил кредит женщине, оформленный на нее мошенниками по смс

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Здание Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Мосгорсуд подтвердил решение районного суда, аннулировавшего кредитный договор на 1 миллион рублей, который мошенники оформили на женщину по смс, а затем похитили, говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Медсестра военного госпиталя в иске заявила, что 10 сентября 2022 года во время круглосуточного дежурства ей позвонили с номера 1000 и представившийся сотрудником ВТБ пригласил в отделение банка для разблокировки счета. Истица, будучи клиентом банка, пришла в офис, не зная об оформленном кредите почти на 1,089 миллиона рублей, и по ее заявлению счет разблокировали.
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В России хотят изменить правила подачи исков о телефонном мошенничестве
Вчера, 18:50
Из этой суммы около 275 тысяч рублей списались за страховку по кредиту, а остальные средства тремя траншами неизвестные перевели на счет компании в другом банке с назначением платежей "внесение торговой выручки" и похитили.
Женщина потребовала аннулировать кредитный договор, взыскать с ВТБ моральный вред, штраф и судебные расходы. Районный суд частично удовлетворил ее требования, признав договор недействительным и взыскав с банка судебные расходы клиентки на 50 тысяч рублей. Однако Мосгорсуд отменил решение и отклонил иск. Дело дошло до Верховного суда России, который отправил его на пересмотр в апелляционную инстанцию.
"Суд установил, что истец кредитный договор его не подписывал, денежных средств не получал, немедленно обратился в отдел полиции с заявлением о похищении денежных средств неустановленным лицом, в связи с чем суд заявленные требования удовлетворил частично… Судебная коллегия в полной мере соглашается с выводами суда первой инстанции", - говорится в определении Мосгорсуда по итогам повторного рассмотрения.
Банк не признал иск. Ответчик в возражениях отметил, что истице через "ВТБ-Онлайн" было направлено предложение на заключение кредитного договора, а также договора страхования, после чего направлена ссылка на оформление кредита. Перейдя по ссылке, в мобильном приложении "ВТБ-Онлайн" клиентка подписала кредитный договор, и ей поступило смс-сообщение о поступлении денежных средств на счет.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
МВД показало, как мошенники могут собрать данные для доступа к "Госуслугам"
Вчера, 09:35
Суд учел, что упрощенный порядок предоставления потребительского кредита сводился к направлению банком потенциальному заемщику смс-сообщения с краткой информацией о возможности получить определенную сумму кредита путем однократного введения смс-кода. Также суд указал, что банк немедленно перечислил кредитные средства третьему лицу, а потому их формальное зачисление на счет клиентки само по себе не означает, что деньги предоставлялись именно ей.
В материалах не раскрывается, как именно мошенники получили доступ к смс. Уточняется, что полиция по заявлению истицы в сентябре 2022 года возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее РИА Новости, ознакомившись с материалами дела, сообщило, что Кировский областной суд признал недействительным кредитный договор на полмиллиона рублей, который мошенники оформили на местную жительницу с помощью ее телефона в руках несовершеннолетней дочери. Все действия по получению кредита и переводу денег другим людям были совершены с помощью нескольких смс-кодов и с помощью доступа неизвестных к мобильному приложению "Сбербанк-онлайн".
В январе этого года Верховный суд России отправил на пересмотр дело по иску жительницы Санкт-Петербурга, которая оформила банковский кредит под влиянием мошенников, списавших с ее счета более 1,3 миллиона рублей с помощью смс-кода.
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Эксперт объяснила, почему нельзя грубить мошенникам
31 января, 09:25
 
