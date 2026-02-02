https://ria.ru/20260202/mishustin-2071731339.html
Мишустин 5 февраля посетит с визитом Бразилию
Мишустин 5 февраля посетит с визитом Бразилию
Мишустин 5 февраля посетит с визитом Бразилию
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 5 февраля посетит Бразилию, примет участие в заседании двусторонней комиссии высокого уровня и бизнес-форуме, а также...
в мире
бразилия
россия
михаил мишустин
луис инасиу лула да силва
бразилия
россия
Мишустин 5 февраля посетит с визитом Бразилию
Мишустин 5 февраля посетит Бразилию, встретится с президентом Лулой да Силвой