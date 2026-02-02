Рейтинг@Mail.ru
Мишустин 5 февраля посетит с визитом Бразилию - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 02.02.2026 (обновлено: 18:27 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/mishustin-2071731339.html
Мишустин 5 февраля посетит с визитом Бразилию
Мишустин 5 февраля посетит с визитом Бразилию - РИА Новости, 02.02.2026
Мишустин 5 февраля посетит с визитом Бразилию
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 5 февраля посетит Бразилию, примет участие в заседании двусторонней комиссии высокого уровня и бизнес-форуме, а также... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T15:05:00+03:00
2026-02-02T18:27:00+03:00
в мире
бразилия
россия
михаил мишустин
луис инасиу лула да силва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070351668_0:0:2910:1638_1920x0_80_0_0_4e2d1b6b54248f0020a973595cfdee09.jpg
https://ria.ru/20260201/kofe-2071497352.html
бразилия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070351668_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_b19b8742e5a79bd4088c18d9beb8f90c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, россия, михаил мишустин, луис инасиу лула да силва
В мире, Бразилия, Россия, Михаил Мишустин, Луис Инасиу Лула да Силва
Мишустин 5 февраля посетит с визитом Бразилию

Мишустин 5 февраля посетит Бразилию, встретится с президентом Лулой да Силвой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 5 февраля посетит Бразилию, примет участие в заседании двусторонней комиссии высокого уровня и бизнес-форуме, а также встретится с президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сообщили в пресс-службе российского правительства.
«
"Пятого февраля председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин посетит с визитом Федеративную Республику Бразилию. Планируется проведение VIII заседания российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству", - говорится в сообщении.
Отмечено, что в заседании комиссии примут участие Мишустин и вице-президент Бразилии Жералду Алкмин. Кроме того, оба они в этот день выступят на российско-бразильском бизнес-форуме, который организован по линии советов предпринимателей Россия – Бразилия и Бразилия – Россия.
"Михаил Мишутин также встретится с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой", - сообщили в пресс-службе кабмина.
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Аналитики дали позитивные прогнозы для ценителей кофе в России
1 февраля, 03:53
 
В миреБразилияРоссияМихаил МишустинЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала