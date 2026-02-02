Зеленский активно работает против Трампа, заявил Медведчук

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский активно работает против президента США Дональда Трампа, американскому президенту нужен мир, а Зеленскому он не нужен, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.