Зеленский активно работает против Трампа, заявил Медведчук
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:16 02.02.2026
Зеленский активно работает против Трампа, заявил Медведчук
Зеленский активно работает против Трампа, заявил Медведчук - РИА Новости, 02.02.2026
Зеленский активно работает против Трампа, заявил Медведчук
Владимир Зеленский активно работает против президента США Дональда Трампа, американскому президенту нужен мир, а Зеленскому он не нужен, заявил экс-лидер... РИА Новости, 02.02.2026
Зеленский активно работает против Трампа, заявил Медведчук

Медведчук: Зеленскому не нужен мир, он активно работает против Трампа

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский активно работает против президента США Дональда Трампа, американскому президенту нужен мир, а Зеленскому он не нужен, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
По его словам, Зеленскому дали команду действовать осторожнее, во всем соглашаться с Трампом, но в реальности - работать против него.
"Наркофюрер (Зеленский – ред.) активно работает против Трампа, и раз американскому президенту нужен мир, то Зеленскому он не нужен. В конфликте, который произошел в Овальном кабинете, обычно анализируют поведение лидера США, как он дал выволочку нелегитимному и фактически прогнал его. При этом много раз сказано, что поведение Трампа и поддержавшего его Вэнса было спонтанным, они не готовились и не ожидали подобной развязки. А вот Зеленский готовился", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Политик считает, что именно Зеленский хотел сделать выговор Трампу в его кабинете и действовал по заранее продуманному алгоритму. С точки зрения интересов Украины это безумие, без помощи США конфликт будет проигран.
С Трампом, как считает Медведчук, играют в наперстки, создавая впечатление, что он выиграет, в то время как выигрыш совершенно не предусмотрен организаторами этой постановки. "Долго ли официальный Вашингтон будут водить за нос, сказать трудно. Пока хорошо видно, что там принимают правила игры кукловодов Зеленского, а для того, чтобы кровавый клоун ему максимально навредил, его нужно просто удержать на политической сцене до ноября этого года", - подытожил политик.
Специальная военная операция на УкраинеСШАВладимир ЗеленскийОппозиционная платформа - За жизньДональд ТрампУкраинаВ миреВашингтон (штат)Виктор Медведчук
 
 
