Магнитные бури в феврале: прогноз на месяц

МОСКВА — РИА Новости. Февраль 2026 года обещает быть спокойным, без сильных магнитных бурь. Но прогноз не дает точных гарантий — в месяце возможны колебания магнитосферы, которые могут перерасти в магнитные бури. В какие дни ожидать ухудшения самочувствия из-за "космической погоды", график магнитных бурь в феврале, — в материале РИА Новости.

Магнитные бури в феврале

Январь 2026 года принес несколько периодов магнитных бурь разной интенсивности, пик которых пришелся на 21 и 22 января. В эти дни геомагнитные колебания в некоторых регионах достигли интенсивности G4 (очень сильная), что метеозависимые люди почувствовали на себе.

В феврале геомагнитная обстановка, согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, будет спокойной, но не без небольших возмущений магнитосферы. Начнутся они 5 февраля с легких колебаний, 9-10 февраля они вернутся, а в период с 13 по 16 февраля включительно будут стабильно высокими. Дополнительное возмущение прогнозируется 25 февраля. Для некоторых людей периоды плохой "космической погоды" могут переноситься тяжелее, чем разовые вспышки.

Для оценки силы возмущений специалисты используют Kp-индекс — планетарный показатель геомагнитной активности. Шкала включает значения от 0 до 9, где 0 означает спокойное поле, а 9 — экстремальную бурю. В феврале сила геомагнитных колебаний не должна превысить Kp 4, следовательно, сильных магнитных бурь с влиянием на электронику и спутники не ожидается.

Расписание магнитных бурь на февраль по дням и часам

Колебания магнитосферы проходят амплитудно и достигают пика в определенное время суток. Предварительное расписание-календарь магнитных бурь в феврале представлено в таблице.

Дата Интенсивность, Kp-индекс Когда будет пик 1-4 февраля 1,5-2,5 — стабильное состояние магнитосферы Весь день 5 февраля 4 — несущественная геомагнитная активность 07:00 - 16:00 6 февраля 3 — слегка возбужденная магнитосфера Весь день 7 февраля 2 — геомагнитная обстановка стабильна Весь день 8 февраля 3 — небольшое возмущение Весь день 9-10 февраля 4 — слегка повышенная геомагнитная активность Ночью 11-12 февраля 2 — магнитосфера спокойна Весь день 13 февраля 4 — возбужденная геомагнитная обстановка 02:00 - 09:00 14 февраля 4 — возбужденная геомагнитная обстановка Весь день 15-16 февраля 4 — магнитосфера становится спокойнее Весь день 17-18 февраля 3 — легкие возмущения 00:00 - 06:00 19-22 февраля 2 — спокойная магнитосфера Весь день 23-24 февраля 3 — небольшое возбуждение магнитосферы 07:00-12:00 25 февраля 4 — слегка возмущенная магнитосфера Весь день 26-27 февраля 3 — геомагнитная обстановка слегка возмущена Ночью 28 февраля 2 — геомагнитная обстановка стабильна Весь день

сайте лаборатории. Прогнозы публикуются благодаря постоянному мониторингу Солнца и являются краткосрочными. Специалисты фиксируют вспышки и корональные выбросы, после которых плазме требуется от 24 до 72 часов, чтобы достичь Земли. Так как солнечная активность меняется динамично, данные могут измениться, поэтому наиболее точная "погода" будет известна за 3 дня до события. Узнать, есть ли магнитная буря сегодня можно налаборатории.

График магнитных бурь на февраль по городам

Время начала и окончания магнитных возмущений различается в зависимости от часового пояса. Для удобства жителей разных регионов России приводим таблицу с пересчетом времени пика в период с 13 по 16 февраля — самых активных дней месяца.

Город Часовой пояс Время начала пика (местное) Время окончания пика (местное) Калининград MSK−1 00:00 21:00 Москва, Санкт-Петербург MSK 03:00 18:00 Самара, Ижевск MSK+1 03:00 18:00 Екатеринбург, Уфа MSK+2 00:00 20:00 Омск MSK+3 03:00 00:00 (14-15 фев) Новосибирск, Красноярск MSK+4 12:00 00:00 (14-15 фев) Иркутск MSK+5 00:00 21:00 (14-15 фев) Якутск MSK+6 15:00 02:00 (15 фев) Владивосток, Хабаровск MSK+7 12:00 09:00 (16 фев) Петропавловск-Камчатский MSK+9 15:00 08:00 (16 фев)

Представленный график приблизительный. Согласно прогнозу, сила возмущений в указанные выше дни февраля будут проходить в основном в течение всего дня.