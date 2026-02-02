https://ria.ru/20260202/magnitnye-buri-v-fevrale-2026-2071772513.html
Магнитные бури в феврале: прогноз на месяц
Магнитные бури в феврале 2026: расписание на месяц по дням и часам
Магнитные бури в феврале: прогноз на месяц
Февраль 2026 года обещает быть спокойным, без сильных магнитных бурь. Но прогноз не дает точных гарантий — в месяце возможны колебания магнитосферы, которые... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T17:51:00+03:00
2026-02-02T17:51:00+03:00
2026-02-02T18:28:00+03:00
мощные вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056247009_0:42:1004:607_1920x0_80_0_0_5ca882563434304ebf86a7d4fadc7318.jpg
https://ria.ru/20260201/solntse-2071557564.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056247009_0:0:1004:753_1920x0_80_0_0_406871e1d33faa2bc5295be731e56b91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мощные вспышки на солнце
МОСКВА — РИА Новости. Февраль 2026 года обещает быть спокойным, без сильных магнитных бурь. Но прогноз не дает точных гарантий — в месяце возможны колебания магнитосферы, которые могут перерасти в магнитные бури. В какие дни ожидать ухудшения самочувствия из-за "космической погоды", график магнитных бурь в феврале, — в материале РИА Новости.
Январь 2026 года принес несколько периодов магнитных бурь разной интенсивности, пик которых пришелся на 21 и 22 января. В эти дни геомагнитные колебания в некоторых регионах достигли интенсивности G4 (очень сильная), что метеозависимые люди почувствовали на себе.
В феврале геомагнитная обстановка, согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, будет спокойной, но не без небольших возмущений магнитосферы. Начнутся они 5 февраля с легких колебаний, 9-10 февраля они вернутся, а в период с 13 по 16 февраля включительно будут стабильно высокими. Дополнительное возмущение прогнозируется 25 февраля. Для некоторых людей периоды плохой "космической погоды" могут переноситься тяжелее, чем разовые вспышки.
Для оценки силы возмущений специалисты используют Kp-индекс — планетарный показатель геомагнитной активности. Шкала включает значения от 0 до 9, где 0 означает спокойное поле, а 9 — экстремальную бурю. В феврале сила геомагнитных колебаний не должна превысить Kp 4, следовательно, сильных магнитных бурь с влиянием на электронику и спутники не ожидается.
Расписание магнитных бурь на февраль по дням и часам
Колебания магнитосферы проходят амплитудно и достигают пика в определенное время суток. Предварительное расписание-календарь магнитных бурь в феврале представлено в таблице.
Дата
Интенсивность, Kp-индекс
Когда будет пик
1-4 февраля
1,5-2,5 — стабильное состояние магнитосферы
Весь день
5 февраля
4 — несущественная геомагнитная активность
07:00 - 16:00
6 февраля
3 — слегка возбужденная магнитосфера
Весь день
7 февраля
2 — геомагнитная обстановка стабильна
Весь день
8 февраля
3 — небольшое возмущение
Весь день
9-10 февраля
4 — слегка повышенная геомагнитная активность
Ночью
11-12 февраля
2 — магнитосфера спокойна
Весь день
13 февраля
4 — возбужденная геомагнитная обстановка
02:00 - 09:00
14 февраля
4 — возбужденная геомагнитная обстановка
Весь день
15-16 февраля
4 — магнитосфера становится спокойнее
Весь день
17-18 февраля
3 — легкие возмущения
00:00 - 06:00
19-22 февраля
2 — спокойная магнитосфера
Весь день
23-24 февраля
3 — небольшое возбуждение магнитосферы
07:00-12:00
25 февраля
4 — слегка возмущенная магнитосфера
Весь день
26-27 февраля
3 — геомагнитная обстановка слегка возмущена
Ночью
28 февраля
2 — геомагнитная обстановка стабильна
Весь день
Прогнозы публикуются благодаря постоянному мониторингу Солнца и являются краткосрочными. Специалисты фиксируют вспышки и корональные выбросы, после которых плазме требуется от 24 до 72 часов, чтобы достичь Земли. Так как солнечная активность меняется динамично, данные могут измениться, поэтому наиболее точная "погода" будет известна за 3 дня до события. Узнать, есть ли магнитная буря сегодня можно на сайте
лаборатории.
График магнитных бурь на февраль по городам
Время начала и окончания магнитных возмущений различается в зависимости от часового пояса. Для удобства жителей разных регионов России приводим таблицу с пересчетом времени пика в период с 13 по 16 февраля — самых активных дней месяца.
Город
Часовой пояс
Время начала пика (местное)
Время окончания пика (местное)
Калининград
MSK−1
00:00
21:00
Москва, Санкт-Петербург
MSK
03:00
18:00
Самара, Ижевск
MSK+1
03:00
18:00
Екатеринбург, Уфа
MSK+2
00:00
20:00
Омск
MSK+3
03:00
00:00 (14-15 фев)
Новосибирск, Красноярск
MSK+4
12:00
00:00 (14-15 фев)
Иркутск
MSK+5
00:00
21:00 (14-15 фев)
Якутск
MSK+6
15:00
02:00 (15 фев)
Владивосток, Хабаровск
MSK+7
12:00
09:00 (16 фев)
Петропавловск-Камчатский
MSK+9
15:00
08:00 (16 фев)
Представленный график приблизительный. Согласно прогнозу, сила возмущений в указанные выше дни февраля будут проходить в основном в течение всего дня.
Метеозависимым людям следует быть внимательными к самочувствию — даже небольшие колебания могут вызвать недомогание, головную боль и обострение симптомов хронических состояний. За несколько дней до прогнозируемого возмущения рекомендуется снизить физическую нагрузку на организм. В дни повышенной активности стоит отказаться от интенсивных тренировок, поднятия тяжестей — сердце в этот период может работать с повышенной нагрузкой.