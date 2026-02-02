Рейтинг@Mail.ru
Магнитные бури в феврале 2026: расписание на месяц по дням и часам
17:51 02.02.2026 (обновлено: 18:28 02.02.2026)
Магнитные бури в феврале: прогноз на месяц
Магнитные бури в феврале 2026: расписание на месяц по дням и часам
Магнитные бури в феврале: прогноз на месяц
Февраль 2026 года обещает быть спокойным, без сильных магнитных бурь. Но прогноз не дает точных гарантий — в месяце возможны колебания магнитосферы, которые... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T17:51:00+03:00
2026-02-02T18:28:00+03:00
мощные вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056247009_0:42:1004:607_1920x0_80_0_0_5ca882563434304ebf86a7d4fadc7318.jpg
https://ria.ru/20260201/solntse-2071557564.html
2026
мощные вспышки на солнце
Мощные вспышки на Солнце

Магнитные бури в феврале: прогноз на месяц

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramГигантский протуберанец оторвался от Солнца
Гигантский протуберанец оторвался от Солнца - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Гигантский протуберанец оторвался от Солнца. Архивное фото
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. Февраль 2026 года обещает быть спокойным, без сильных магнитных бурь. Но прогноз не дает точных гарантий — в месяце возможны колебания магнитосферы, которые могут перерасти в магнитные бури. В какие дни ожидать ухудшения самочувствия из-за "космической погоды", график магнитных бурь в феврале, — в материале РИА Новости.
Прогноз магнитных бурь в феврале 2026 годаПрогноз магнитных бурь в феврале 2026 года

Магнитные бури в феврале

Январь 2026 года принес несколько периодов магнитных бурь разной интенсивности, пик которых пришелся на 21 и 22 января. В эти дни геомагнитные колебания в некоторых регионах достигли интенсивности G4 (очень сильная), что метеозависимые люди почувствовали на себе.
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
На Солнце произошла вторая с начала года вспышка высшего класса
1 февраля, 15:43
В феврале геомагнитная обстановка, согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, будет спокойной, но не без небольших возмущений магнитосферы. Начнутся они 5 февраля с легких колебаний, 9-10 февраля они вернутся, а в период с 13 по 16 февраля включительно будут стабильно высокими. Дополнительное возмущение прогнозируется 25 февраля. Для некоторых людей периоды плохой "космической погоды" могут переноситься тяжелее, чем разовые вспышки.
Для оценки силы возмущений специалисты используют Kp-индекс — планетарный показатель геомагнитной активности. Шкала включает значения от 0 до 9, где 0 означает спокойное поле, а 9 — экстремальную бурю. В феврале сила геомагнитных колебаний не должна превысить Kp 4, следовательно, сильных магнитных бурь с влиянием на электронику и спутники не ожидается.

Расписание магнитных бурь на февраль по дням и часам

Колебания магнитосферы проходят амплитудно и достигают пика в определенное время суток. Предварительное расписание-календарь магнитных бурь в феврале представлено в таблице.

Дата

Интенсивность, Kp-индекс

Когда будет пик

1-4 февраля

1,5-2,5 — стабильное состояние магнитосферы

Весь день

5 февраля

4 — несущественная геомагнитная активность

07:00 - 16:00

6 февраля

3 — слегка возбужденная магнитосфера

Весь день

7 февраля

2 — геомагнитная обстановка стабильна

Весь день

8 февраля

3 — небольшое возмущение

Весь день

9-10 февраля

4 — слегка повышенная геомагнитная активность

Ночью

11-12 февраля

2 — магнитосфера спокойна

Весь день

13 февраля

4 — возбужденная геомагнитная обстановка

02:00 - 09:00

14 февраля

4 — возбужденная геомагнитная обстановка

Весь день

15-16 февраля

4 — магнитосфера становится спокойнее

Весь день

17-18 февраля

3 — легкие возмущения

00:00 - 06:00

19-22 февраля

2 — спокойная магнитосфера

Весь день

23-24 февраля

3 — небольшое возбуждение магнитосферы

07:00-12:00

25 февраля

4 — слегка возмущенная магнитосфера

Весь день

26-27 февраля

3 — геомагнитная обстановка слегка возмущена

Ночью

28 февраля

2 — геомагнитная обстановка стабильна

Весь день

Прогнозы публикуются благодаря постоянному мониторингу Солнца и являются краткосрочными. Специалисты фиксируют вспышки и корональные выбросы, после которых плазме требуется от 24 до 72 часов, чтобы достичь Земли. Так как солнечная активность меняется динамично, данные могут измениться, поэтому наиболее точная "погода" будет известна за 3 дня до события. Узнать, есть ли магнитная буря сегодня можно на сайте лаборатории.

График магнитных бурь на февраль по городам

Время начала и окончания магнитных возмущений различается в зависимости от часового пояса. Для удобства жителей разных регионов России приводим таблицу с пересчетом времени пика в период с 13 по 16 февраля — самых активных дней месяца.

Город

Часовой пояс

Время начала пика (местное)

Время окончания пика (местное)

Калининград

MSK−1

00:00

21:00

Москва, Санкт-Петербург

MSK

03:00

18:00

Самара, Ижевск

MSK+1

03:00

18:00

Екатеринбург, Уфа

MSK+2

00:00

20:00

Омск

MSK+3

03:00

00:00 (14-15 фев)

Новосибирск, Красноярск

MSK+4

12:00

00:00 (14-15 фев)

Иркутск

MSK+5

00:00

21:00 (14-15 фев)

Якутск

MSK+6

15:00

02:00 (15 фев)

Владивосток, Хабаровск

MSK+7

12:00

09:00 (16 фев)

Петропавловск-Камчатский

MSK+9

15:00

08:00 (16 фев)

Представленный график приблизительный. Согласно прогнозу, сила возмущений в указанные выше дни февраля будут проходить в основном в течение всего дня.
Метеозависимым людям следует быть внимательными к самочувствию — даже небольшие колебания могут вызвать недомогание, головную боль и обострение симптомов хронических состояний. За несколько дней до прогнозируемого возмущения рекомендуется снизить физическую нагрузку на организм. В дни повышенной активности стоит отказаться от интенсивных тренировок, поднятия тяжестей — сердце в этот период может работать с повышенной нагрузкой.
 
Мощные вспышки на Солнце
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
