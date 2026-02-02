Любовь только к деньгам: трагичная история Анны-Николь Смит

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Грудь четвертого размера, карьера в стриптиз-клубе и мечта стать новой Мэрилин Монро. В 1994-м Анна-Николь Смит вышла замуж за миллиардера, который был старше ее на 63 года и физически не мог стоять на ногах.

Весь мир смотрел на фото их свадьбы и думал одно: золотоискательница. Но история оказалась куда трагичнее, чем казалось.

Стриптизерша из Техаса встречает нефтяного магната

В октябре 1991-го Анна работала в стриптиз-клубе Gigi's в Хьюстоне, Техас. Это — не самое престижное заведение города, но Анну не взяли в более элитные клубы вроде Baby O's и Rick's. Роберт Уотерс, владелец последнего, позже вспоминал : мы собирались "наказать ее за полноту".

В тот октябрьский день водитель привез в Gigi's своего хозяина — 86-летнего Дж. Говарда Маршалла. Нефтяной магнат, владевший 16 процентами акций Koch Industries — компании стоимостью в миллиарды. Маршалл сидел в инвалидной коляске и смотрел на блондинку с пышными формами, которая танцевала под песню "The Lady in Red".

Это была Анна-Николь Смит. Вернее, Вики Линн Хоган — имя она сменит позже.

К тому моменту Маршалл пережил два удара судьбы подряд: его вторая жена умерла от болезни Альцгеймера, а следом ушла его многолетняя любовница — после неудачной пластической операции. Его сотрудники беспокоились: босс впал в депрессию, были опасения, что наложит на себя руки. Водитель решил отвлечь его поездкой в клуб.

Маршалл влюбился мгновенно. Он протянул Анне конверт с десятью стодолларовыми купюрами и произнес : "Не выходи на работу, моя Леди Любовь. Тебе больше не нужно туда возвращаться".

Предложения, отказы и красный мерседес

Маршалл начал заваливать Анну дорогими подарками. Красный кабриолет Mercedes. Драгоценности. Деньги. И предложения руки и сердца — одно за другим. Но она говорила нет.

Анна хотела сделать карьеру сама. В том же 1991-м ее заметил скаут Playboy. Редакторы в Лос-Анджелесе увидели фотографии — и пригласили на съемку. В марте 1992 года она появилась на обложке Playboy. В мае — на центральном развороте. А в 1993-м стала Playmate года.

Маршалл был в восторге : его Леди Любовь становилась звездой. Анна получила контракт с Guess Jeans — заменила саму Клаудию Шиффер в рекламной кампании. Фотографы заметили, что она удивительно похожа на Джейн Мэнсфилд, и начали снимать ее в стиле старого Голливуда.

Миллиардер продолжал настаивать на браке. Он платил за пластические операции — Анна мечтала стать похожей на Мэрилин Монро. Помогал содержать ее сына Дэниела от первого брака. Звонил ей каждый день.

Свадьба, которую обсуждал весь мир

Анна не устояла. Они поженились 27 июня 1994-го. Ей было 26. Маршаллу — 89 лет.

Церемония прошла в Белой голубиной часовне в Хьюстоне. Фотографии облетели мир. Сразу после поцелуя Анна сказала новому мужу, что ей нужно срочно лететь на фотосессию. Маршалл сидел в инвалидной коляске и плакал. Пресса окрестила Анну золотоискательницей. Она отрицала это всю оставшуюся жизнь.

В интервью Ларри Кингу в 2002 году она говорила: "Я любила его за то, что он дал мне и моему сыну то, чего у меня никогда не было". Адвокат Маршалла Келли Мур позже отметит : "Они были защитой друг для друга. Оба были необыкновенными людьми, от которых все хотели получить по кусочку".

Брак продлился 14 месяцев: 4 августа 1995-го Маршалл умер от пневмонии. Ему было 90.

Роковое завещание

Огласили завещание. Маршалл не оставил Анне ни цента. Его состояние — включая те самые 16 процентов акций Koch Industries, оцененных в 1,6 миллиарда долларов, — досталось его сыну Пирсу Маршаллу.

Анна утверждала: муж обещал ей половину своего имущества. Устно. Ничего не было записано на бумаге. Она подала иск, и началась судебная эпопея, которая растянулась на 12 лет.

Анна объединилась с другим сыном Маршалла — Говардом III, которого отец лишил наследства еще в 80-х за попытку захватить контроль над Koch Industries. Он тоже заявлял, что отец обещал ему часть состояния устно, но места на бумаге ему не нашлось.

В 2000 году калифорнийский суд по делам о банкротстве присудил Анне 449 миллионов долларов — ровно столько, на сколько вырос пакет акций Маршалла за время их брака. Но в 2001-м судья из Хьюстона Майк Вуд отменил это решение и постановил: Анна не имеет права ни на что. Более того, ее обязали выплатить Пирсу Маршаллу больше миллиона долларов судебных издержек.

Дело дошло до Верховного суда США. Дважды. В 2006 году Верховный суд единогласно встал на сторону Анны — признал ее право добиваться доли наследства в федеральном суде. Но денег так и не присудили.

Три дня счастья и вечная трагедия

Анна родила дочь Дэнниелинн 7 сентября 2006-го. Десятого сентября к ней прилетел 20-летний сын Дэниел. Человек, ради которого она жила, — так говорили все знавшие ее. Дэниел пришел в палату к матери и новорожденной сестре. Лег рядом. И не проснулся.

Вскрытие показало: передозировка. Друг семьи позже говорил : "Он делал все, что говорила мама, будь то мытье посуды или стирка. Вечера пятницы или субботы он обычно проводил за просмотром фильмов в компании матери. Они были неразлучны. Они обожали друг друга".

Смерть в номере отеля

Через пять месяцев после гибели сына — 8 февраля 2007 года — 39-летнюю Анну-Николь Смит нашли мертвой в номере отеля Seminole Hard Rock в Голливуде, штат Флорида.

Отец Дэнниелинн, фотограф Ларри Беркхед (отцовство было доказано ДНК-тестом уже после смерти Анны), позже скажет : "Вы подумайте: моя дочь родилась 7 сентября, а 10-го умер Дэниел. От такого экстремального взлета до такого падения — как это вообще пережить? Хотя в свидетельстве о смерти написано "случайная передозировка", я думаю, она по-настоящему умерла от разбитого сердца".

Не оставили в покое

Началась судебная битва за ее тело. Буквально. Бывшие любовники, мать Анны — все заявляли права на то, где ее похоронить. Тело неделю лежало в морге, пока юристы спорили. В конце концов судья постановил: похоронить на Багамах, рядом с Дэниелом.

Что касается наследства — Анне не досталось ни доллара от состояния Маршалла. В 2011 году Верховный суд вынес окончательное решение: наследники Анны не получают ничего. В 2014-м федеральный судья окончательно отклонил попытку получить 44 миллиона долларов из наследства.