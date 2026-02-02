Любимова встретилась с главой Амурской области Орловым

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что провела встречу с главой Амурской области Василием Орловым для обсуждения ключевых направлений культурного развития региона и дальнейших планов сотрудничества.

"Встретилась с губернатором Амурской области Василием Орловым . Обсудили ключевые направления культурного развития региона и дальнейшие планы сотрудничества. Амурская область отличается бережным отношением к богатому наследию нашей страны и национальным традициям. Мы рады совместной работе и с интересом поддерживаем инициативы, которые реализуются в регионе", - написала Любимова в своем Telegram-канале

Она отметила, что в рамках нацпроекта "Культура" в Амурской области были проведены реконструкция и капитальный ремонт в 11 детских школах искусств, оснащены семь музеев, приобретены 11 автоклубов, а также переоборудованы по модельному стандарту 16 библиотек.

Министр подчеркнула, что работа продолжается и в рамках национального проекта "Семья".

"В прошлом году были оснащены три детских школы искусств и три библиотеки", - добавила Любимова.

По словам министра, отдельной темой для обсуждения стала реализация программы "Земский работник культуры".