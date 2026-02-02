https://ria.ru/20260202/ljubimova-2071767457.html
Любимова встретилась с главой Амурской области Орловым
Любимова встретилась с главой Амурской области Орловым - РИА Новости, 02.02.2026
Любимова встретилась с главой Амурской области Орловым
Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что провела встречу с главой Амурской области Василием Орловым для обсуждения ключевых направлений культурного... РИА Новости, 02.02.2026
Любимова встретилась с главой Амурской области Орловым
Любимова обсудила с главой Амурской области культурное развитие региона
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что провела встречу с главой Амурской области Василием Орловым для обсуждения ключевых направлений культурного развития региона и дальнейших планов сотрудничества.
"Встретилась с губернатором Амурской области Василием Орловым
. Обсудили ключевые направления культурного развития региона и дальнейшие планы сотрудничества. Амурская область отличается бережным отношением к богатому наследию нашей страны и национальным традициям. Мы рады совместной работе и с интересом поддерживаем инициативы, которые реализуются в регионе", - написала Любимова
в своем Telegram-канале
.
Она отметила, что в рамках нацпроекта "Культура" в Амурской области были проведены реконструкция и капитальный ремонт в 11 детских школах искусств, оснащены семь музеев, приобретены 11 автоклубов, а также переоборудованы по модельному стандарту 16 библиотек.
Министр подчеркнула, что работа продолжается и в рамках национального проекта "Семья".
"В прошлом году были оснащены три детских школы искусств и три библиотеки", - добавила Любимова.
По словам министра, отдельной темой для обсуждения стала реализация программы "Земский работник культуры".
"В прошлом году девять сотрудников сферы трудоустроились, пополнив ряды преподавателей музыки, хореографов, режиссеров и организаторов праздников в сельской местности", - заключила она.